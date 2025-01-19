https://sarabic.ae/20250119/قبل-يوم-من-تنصيبه-ما-هي-أبرز-وعود-ترامب-الانتخابية-الكبرى؟--1096937541.html

قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟

قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟

سبوتنيك عربي

سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويسكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T13:31+0000

2025-01-19T13:31+0000

2025-01-19T13:31+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتعهد ترامب باتخاذ خطوات كبيرة وسريعة عند عودته إلى البيت الأبيض، ومنها:برنامج شامل لترحيل المهاجرينوعد ترامب باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة. وقال خلال حملته الانتخابية: ووعد "بإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحق المواطنة بالولادة مضمون بموجب الدستور الأمريكي، وسوف يواجه أي برنامج ترحيل تحديات قانونية، فضلا عن الرفض المحتمل من جانب بعض البلدان لقبول المرحلين".العفو عن الأشخاص المقتحمين الكابيتولوأكد ترامب أنه قد يعفو عن بعض أو كل الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، كعقاب على ما يعتبر أنه فشل البلدين في وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى. ويتهم ترامب الصين بالسماح بالمكونات الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل بدخول الولايات المتحدة.الشرق الأوسط وأوكرانياوحذر ترامب من أن "جحيما سوف يندلع في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حركة "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين لديها قبل تنصيبه.ووعد ترامب أنه ينوي إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، في "24 ساعة"، قائلا إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الوقت. وأكد حينها "أنه ينوي في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه المشكلة خلال 24 ساعة فقط".

https://sarabic.ae/20250118/مراسم-تنصيب-ترامب-تشهد-ظروفا-لم-تعهدها-أمريكا-منذ-40-عاما-1096912725.html

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