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خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250119/قبل-يوم-من-تنصيبه-ما-هي-أبرز-وعود-ترامب-الانتخابية-الكبرى؟--1096937541.html
قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟
قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟
سبوتنيك عربي
سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويسكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T13:31+0000
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وتعهد ترامب باتخاذ خطوات كبيرة وسريعة عند عودته إلى البيت الأبيض، ومنها:برنامج شامل لترحيل المهاجرينوعد ترامب باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة. وقال خلال حملته الانتخابية: ووعد "بإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحق المواطنة بالولادة مضمون بموجب الدستور الأمريكي، وسوف يواجه أي برنامج ترحيل تحديات قانونية، فضلا عن الرفض المحتمل من جانب بعض البلدان لقبول المرحلين".العفو عن الأشخاص المقتحمين الكابيتولوأكد ترامب أنه قد يعفو عن بعض أو كل الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، كعقاب على ما يعتبر أنه فشل البلدين في وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى. ويتهم ترامب الصين بالسماح بالمكونات الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل بدخول الولايات المتحدة.الشرق الأوسط وأوكرانياوحذر ترامب من أن "جحيما سوف يندلع في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حركة "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين لديها قبل تنصيبه.ووعد ترامب أنه ينوي إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، في "24 ساعة"، قائلا إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الوقت. وأكد حينها "أنه ينوي في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه المشكلة خلال 24 ساعة فقط".
https://sarabic.ae/20250118/مراسم-تنصيب-ترامب-تشهد-ظروفا-لم-تعهدها-أمريكا-منذ-40-عاما-1096912725.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

قبل يوم من تنصيبه... ما هي أبرز وعود ترامب الانتخابية الكبرى؟

13:31 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
سيتم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويسكون في قاعة داخلية في مبنى الكونغرس.
وتعهد ترامب باتخاذ خطوات كبيرة وسريعة عند عودته إلى البيت الأبيض، ومنها:

برنامج شامل لترحيل المهاجرين

وعد ترامب باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة. وقال خلال حملته الانتخابية:

"عندما يعاد انتخابي، سنبدأ... أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا".

ووعد "بإنهاء حق المواطنة بالولادة، وحق المواطنة بالولادة مضمون بموجب الدستور الأمريكي، وسوف يواجه أي برنامج ترحيل تحديات قانونية، فضلا عن الرفض المحتمل من جانب بعض البلدان لقبول المرحلين".

العفو عن الأشخاص المقتحمين الكابيتول

وأكد ترامب أنه قد يعفو عن بعض أو كل الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول.

وقال إنه سيصدر "عفوا كبيرا" عنهم، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيميز الحالات التي تنطوي على عنف ضد ضباط الشرطة.

المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مراسم تنصيب ترامب تشهد ظروفا لم تعهدها أمريكا منذ 40 عاما
أمس, 14:46 GMT
وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، كعقاب على ما يعتبر أنه فشل البلدين في وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.
وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى. ويتهم ترامب الصين بالسماح بالمكونات الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل بدخول الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط وأوكرانيا

وحذر ترامب من أن "جحيما سوف يندلع في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حركة "حماس" سراح الرهائن الإسرائيليين لديها قبل تنصيبه.
ووعد ترامب أنه ينوي إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، في "24 ساعة"، قائلا إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في ذلك الوقت. وأكد حينها "أنه ينوي في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه المشكلة خلال 24 ساعة فقط".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
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