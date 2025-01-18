مراسم تنصيب ترامب تشهد ظروفا لم تعهدها أمريكا منذ 40 عاما
© AP Photo / Evan Vucciالمرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
المرشح الرئاسي الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد الإدلاء بأصواتهما في يوم الانتخابات في مركز مورتون وباربرا ماندل الترفيهي في بالم بيتش، فلوريدا، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن حفل تنصيبه في يوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيُنقل إلى قاعة داخلية في مبنى الكونغرس.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الجمعة: "قد تؤدي توقعات الطقس في العاصمة واشنطن، مع عامل برودة الرياح، إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وهناك عاصفة قطبية تجتاح البلاد".
وأردف: "لا أريد أن أرى الناس يتأذون أو يصابون بأي شكل من الأشكال، إنها ظروف خطيرة لعشرات الآلاف من رجال إنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل، وكلاب الشرطة، وحتى الخيول، ومئات الآلاف من المؤيدين الذين سيكونون في الخارج لعدة ساعات في 20 يناير (على أي حال، إذا قررت الحضور، ارتدِ ملابس دافئة!).
وتابع ترامب: "لذلك، فقد أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطابات الأخرى، في قاعة روتوندا في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، كما استخدمها رونالد ريغان في عام 1985 أيضا بسبب الطقس البارد جدا".
January 20th cannot come fast enough! Everybody, even those that initially opposed a Victory by President Donald J. Trump and the Trump Administration, just want it to happen. It is my obligation to protect the People of our Country but, before we even begin, we have to think of…— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025
ويشير خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا، أن ذلك اليوم سيشهد ظروفا شديدة البرودة، تتراوح فيه درجة الحرارة من -7 درجة مئوية خلال النهار إلى -12 درجة مئوية في الليل، وهذا من شأنه أن يجعل حفل تنصيب ترامب "الأكثر برودة"، منذ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان في عام 1985، عندما أجبرت درجات الحرارة حول -13 درجة مئوية على إقامة حفل التنصيب في الداخل.
وبالمقارنة، فقد شهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في عام 2009، على الرغم من البرودة، درجة حرارة معتدلة نسبيا بلغت -1 درجة مئوية.
ومع فتح البوابات في الساعة 6 صباحا في ذلك اليوم، وإقامة الحفل في الساعة 11 صباحًا، فقد تم إسداء نصيحة للحاضرين بارتداء ملابس ثقيلة بسبب الطقس شديد البرودة.