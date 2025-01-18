https://sarabic.ae/20250118/مراسم-تنصيب-ترامب-تشهد-ظروفا-لم-تعهدها-أمريكا-منذ-40-عاما-1096912725.html

مراسم تنصيب ترامب تشهد ظروفا لم تعهدها أمريكا منذ 40 عاما

مراسم تنصيب ترامب تشهد ظروفا لم تعهدها أمريكا منذ 40 عاما

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن حفل تنصيبه في يوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، سيُنقل إلى قاعة داخلية في مبنى الكونغرس. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T14:46+0000

2025-01-18T14:46+0000

2025-01-18T14:46+0000

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وكتب ترامب عبر حسابه على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمس الجمعة: "قد تؤدي توقعات الطقس في العاصمة واشنطن، مع عامل برودة الرياح، إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وهناك عاصفة قطبية تجتاح البلاد".وتابع ترامب: "لذلك، فقد أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطابات الأخرى، في قاعة روتوندا في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، كما استخدمها رونالد ريغان في عام 1985 أيضا بسبب الطقس البارد جدا".ويشير خبراء الأرصاد الجوية في أمريكا، أن ذلك اليوم سيشهد ظروفا شديدة البرودة، تتراوح فيه درجة الحرارة من -7 درجة مئوية خلال النهار إلى -12 درجة مئوية في الليل، وهذا من شأنه أن يجعل حفل تنصيب ترامب "الأكثر برودة"، منذ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان في عام 1985، عندما أجبرت درجات الحرارة حول -13 درجة مئوية على إقامة حفل التنصيب في الداخل.وبالمقارنة، فقد شهد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في عام 2009، على الرغم من البرودة، درجة حرارة معتدلة نسبيا بلغت -1 درجة مئوية.ومع فتح البوابات في الساعة 6 صباحا في ذلك اليوم، وإقامة الحفل في الساعة 11 صباحًا، فقد تم إسداء نصيحة للحاضرين بارتداء ملابس ثقيلة بسبب الطقس شديد البرودة.

https://sarabic.ae/20250118/يحملون-اسمي-كلينتون-وترامب-الحظ-يطرق-أبواب-مواطنين-أمريكيين-1096911337.html

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دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار