https://sarabic.ae/20250118/يحملون-اسمي-كلينتون-وترامب-الحظ-يطرق-أبواب-مواطنين-أمريكيين-1096911337.html
يحملون اسمي "كلينتون" و"ترامب"... الحظ يطرق أبواب مواطنين أمريكيين
يحملون اسمي "كلينتون" و"ترامب"... الحظ يطرق أبواب مواطنين أمريكيين
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن مواطنين أمريكيين حملوا بالصدفة اسم "دونالد ترامب" أو"بيل جيه كلينتون"، الأمر الذي جلب لهم الحظ الوفير. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T14:03+0000
2025-01-18T14:03+0000
2025-01-18T14:03+0000
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تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مواطن أمريكي يدعى دونالد ترامب، وهو من قدامى المحاربين ويقيم في ألاباما، قال إنه بسبب تطابق اسمه مع اسم الرئيس دونالد ترامب، يتلقى غالبا هدايا مجانية.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن شخصا آخر يدعى وليام جيه كلينتون، الملقب ببيلي، والمقيم في واشنطن العاصمة، اعتاد تلقي رسائل بريدية مثيرة من السجناء يطلبون الحصول على عفو رئاسي.وقال وليام جيه كلينتون، المقيم في تينيسي: "والدي بيل وهو ليس الرئيس الأسبق، لكن ترتيبه السابع في سلسلة الأنساب الخاصة بنا. لذلك، أنا الثامن، وابني البالغ من العمر تسعة أشهر هو التاسع. هناك بالتأكيد الكثير من النظرات المزدوجة، بالتأكيد وهذا يحدث يوميا، حيث إنني أواجه سؤال: هل "اسمك الحقيقي بيل كلينتون؟".وبدوره، قال دونالد ترامب، وهو من قدامى المحاربين ومقيم في كلانتون، في ولاية ألاباما : "لقد حصلت مرات عديدة على خدمات خاصة بالدرجة الأولى. وكانت هناك مرات قمت فيها بحجز غرف في فنادق وأعطوني غرفة مميزة مجانا. حسنا، شكرا جزيلا لكم. وقد تناولت بعض الوجبات المجانية في المطاعم".هاريس تتعرض لموقف محرج... فيديو"بدقيقة".. طالب صيني يسجل رقما قياسيا عالميا برياضة "القفز بالحبل".. فيديو
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منوعات, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
يحملون اسمي "كلينتون" و"ترامب"... الحظ يطرق أبواب مواطنين أمريكيين
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن مواطنين أمريكيين حملوا بالصدفة اسم "دونالد ترامب" أو"بيل جيه كلينتون"، الأمر الذي جلب لهم الحظ الوفير.
تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مواطن أمريكي يدعى دونالد ترامب، وهو من قدامى المحاربين ويقيم في ألاباما، قال إنه بسبب تطابق اسمه مع اسم الرئيس دونالد ترامب، يتلقى غالبا هدايا مجانية.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن شخصا آخر يدعى وليام جيه كلينتون، الملقب ببيلي، والمقيم في واشنطن العاصمة، اعتاد تلقي رسائل بريدية مثيرة من السجناء يطلبون الحصول على عفو رئاسي.
ووفقا للمنشور الذي نشرته وسائل الإعلام، فإنه من المقرر أن يشارك من يحملون أحد هذين الاسمين ممن عملوا في البيت الأبيض في حفل تنصيب ترامب، الرئيس المنتخب، بمبنى الكابيتول، بعد غد الاثنين.
وقال وليام جيه كلينتون، المقيم في تينيسي: "والدي بيل وهو ليس الرئيس الأسبق، لكن ترتيبه السابع في سلسلة الأنساب الخاصة بنا. لذلك، أنا الثامن، وابني البالغ من العمر تسعة أشهر هو التاسع. هناك بالتأكيد الكثير من النظرات المزدوجة،
بالتأكيد وهذا يحدث يوميا، حيث إنني أواجه سؤال: هل "اسمك الحقيقي بيل كلينتون؟".
وبدوره، قال دونالد ترامب،
وهو من قدامى المحاربين ومقيم في كلانتون، في ولاية ألاباما : "لقد حصلت مرات عديدة على خدمات خاصة بالدرجة الأولى. وكانت هناك مرات قمت فيها بحجز غرف في فنادق وأعطوني غرفة مميزة مجانا. حسنا، شكرا جزيلا لكم. وقد تناولت بعض الوجبات المجانية في المطاعم".