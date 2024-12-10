https://sarabic.ae/20241210/كأنه-عداء-رياضي-روبوت-أوبتيموس-الشبيه-بالإنسان-يركض-في-الطبيعة-فيديو--1095653150.html
كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان وهو يركض في الطبيعة، مؤديا حركات كالتي يؤديها البشر. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:14+0000
2024-12-10T10:14+0000
2024-12-10T10:14+0000
مجتمع
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روبوت
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نشرت شركة "تسلا" مقطع فيديو لروبوتها الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وهو يمشي في الطبيعة على أرض وعرة، مؤديا حركات ورودو أفعال كالتي يؤديها البشر، في مشهد نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا": "لقد تعلم روبوت "أوبتيموس" ذو الشكل البشري المشي على أرض وعرة بفضل الشبكات العصبية".وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديوروبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
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نادي الفيديو, روبوت
كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان وهو يركض في الطبيعة، مؤديا حركات كالتي يؤديها البشر.
نشرت شركة "تسلا" مقطع فيديو لروبوتها الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وهو يمشي في الطبيعة على أرض وعرة، مؤديا حركات ورودو أفعال كالتي يؤديها البشر، في مشهد نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إيلون ماسك
صاحب شركة "تسلا": "لقد تعلم روبوت "أوبتيموس" ذو الشكل البشري المشي على أرض وعرة بفضل الشبكات العصبية".