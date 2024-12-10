كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو

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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ع الموجة مع ايلي
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151 د
مدار الليل والنهار
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مرايا العلوم
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
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183 د
بلا قيود
سياسي معارض: دول الخليج ستدعم الاقتصاد السوري
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241210/كأنه-عداء-رياضي-روبوت-أوبتيموس-الشبيه-بالإنسان-يركض-في-الطبيعة-فيديو--1095653150.html
كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان وهو يركض في الطبيعة، مؤديا حركات كالتي يؤديها البشر. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-10T10:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روبوت
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نشرت شركة "تسلا" مقطع فيديو لروبوتها الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وهو يمشي في الطبيعة على أرض وعرة، مؤديا حركات ورودو أفعال كالتي يؤديها البشر، في مشهد نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا": "لقد تعلم روبوت "أوبتيموس" ذو الشكل البشري المشي على أرض وعرة بفضل الشبكات العصبية".وداعا للحصان... طفل صيني يتجول على ظهر كلب روبوت... فيديوروبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
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نادي الفيديو, روبوت
نادي الفيديو, روبوت

كأنه عداء رياضي... روبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان يركض في الطبيعة... فيديو

10:14 GMT 10.12.2024
© Photo / Xصورة لروبوت يتجول في الطبيعة
صورة لروبوت يتجول في الطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت "أوبتيموس" الشبيه بالإنسان وهو يركض في الطبيعة، مؤديا حركات كالتي يؤديها البشر.
نشرت شركة "تسلا" مقطع فيديو لروبوتها الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وهو يمشي في الطبيعة على أرض وعرة، مؤديا حركات ورودو أفعال كالتي يؤديها البشر، في مشهد نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إيلون ماسك صاحب شركة "تسلا": "لقد تعلم روبوت "أوبتيموس" ذو الشكل البشري المشي على أرض وعرة بفضل الشبكات العصبية".
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روبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
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