إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
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ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
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مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
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شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
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مدار الليل والنهار
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خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
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ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
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مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
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https://sarabic.ae/20241029/إيلون-ماسك-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الروبوتات-الشبيهة-بالإنسان-بعد-16-عاما-1094289315.html
إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما
إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما
سبوتنيك عربي
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مستقبل الروبوتات الشبيهة بالبشر، بحلول عام 2040. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:09+0000
2024-10-29T16:09+0000
مجتمع
إيلون ماسك
شركة تسلا
أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات
علوم
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، إن العالم سيكون موطنا لعشرة مليارات الروبوت الشبيهة بالإنسان على الأقل، بعد 16 عاما.وتابع مشيرا إلى أن الروبوتات ستتراوح أسعارها، بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار. وتركز أعمال إيلون ماسك بشكل متزايد على تقنيات، مثل "الذكاء الاصطناعي"، والقيادة الذاتية، والروبوتات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية.وكان ماسك صرح في وقت سابق، أنه يتوقع أن يكون الروبوت "أوبتيموس"، الذي من إنتاج شركته "تسلا"، جاهزا للاستخدام في مصانعها، بحلول نهاية العام الحالي.وكتب في شهر يوليو/ تموز الماضي عبر منصة "إكس": "ستمتلك "تسلا" روبوتات بشرية مفيدة حقا في إنتاج منخفض للاستخدام الداخلي للشركة العام المقبل، ونأمل أن يكون إنتاجها مرتفعا للشركات الأخرى في عام 2026".
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إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم
إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم

إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما

16:09 GMT 29.10.2024
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
إيلون ماسك
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مستقبل الروبوتات الشبيهة بالبشر، بحلول عام 2040.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، إن العالم سيكون موطنا لعشرة مليارات الروبوت الشبيهة بالإنسان على الأقل، بعد 16 عاما.
وتابع مشيرا إلى أن الروبوتات ستتراوح أسعارها، بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار.
وتركز أعمال إيلون ماسك بشكل متزايد على تقنيات، مثل "الذكاء الاصطناعي"، والقيادة الذاتية، والروبوتات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية.
وكان ماسك صرح في وقت سابق، أنه يتوقع أن يكون الروبوت "أوبتيموس"، الذي من إنتاج شركته "تسلا"، جاهزا للاستخدام في مصانعها، بحلول نهاية العام الحالي.
وكتب في شهر يوليو/ تموز الماضي عبر منصة "إكس": "ستمتلك "تسلا" روبوتات بشرية مفيدة حقا في إنتاج منخفض للاستخدام الداخلي للشركة العام المقبل، ونأمل أن يكون إنتاجها مرتفعا للشركات الأخرى في عام 2026".
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