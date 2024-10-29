https://sarabic.ae/20241029/إيلون-ماسك-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-الروبوتات-الشبيهة-بالإنسان-بعد-16-عاما-1094289315.html
إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما
إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما
سبوتنيك عربي
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مستقبل الروبوتات الشبيهة بالبشر، بحلول عام 2040. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T16:09+0000
2024-10-29T16:09+0000
2024-10-29T16:09+0000
مجتمع
إيلون ماسك
شركة تسلا
أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات
علوم
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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، إن العالم سيكون موطنا لعشرة مليارات الروبوت الشبيهة بالإنسان على الأقل، بعد 16 عاما.وتابع مشيرا إلى أن الروبوتات ستتراوح أسعارها، بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار. وتركز أعمال إيلون ماسك بشكل متزايد على تقنيات، مثل "الذكاء الاصطناعي"، والقيادة الذاتية، والروبوتات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية.وكان ماسك صرح في وقت سابق، أنه يتوقع أن يكون الروبوت "أوبتيموس"، الذي من إنتاج شركته "تسلا"، جاهزا للاستخدام في مصانعها، بحلول نهاية العام الحالي.وكتب في شهر يوليو/ تموز الماضي عبر منصة "إكس": "ستمتلك "تسلا" روبوتات بشرية مفيدة حقا في إنتاج منخفض للاستخدام الداخلي للشركة العام المقبل، ونأمل أن يكون إنتاجها مرتفعا للشركات الأخرى في عام 2026".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم
إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار الذكاء الاصطناعي, منوعات, علوم
إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة بشأن الروبوتات الشبيهة بالإنسان بعد 16 عاما
كشف الملياردير، إيلون ماسك، عن مستقبل الروبوتات الشبيهة بالبشر، بحلول عام 2040.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، إن العالم سيكون موطنا لعشرة مليارات الروبوت الشبيهة بالإنسان على الأقل، بعد 16 عاما.
وتابع مشيرا إلى أن الروبوتات ستتراوح أسعارها، بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار.
وتركز أعمال إيلون ماسك بشكل متزايد على تقنيات، مثل "الذكاء الاصطناعي
"، والقيادة الذاتية، والروبوتات، في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية.
وكان ماسك صرح في وقت سابق، أنه يتوقع أن يكون الروبوت "أوبتيموس"
، الذي من إنتاج شركته "تسلا"، جاهزا للاستخدام في مصانعها، بحلول نهاية العام الحالي.
وكتب في شهر يوليو/ تموز الماضي عبر منصة "إكس": "ستمتلك "تسلا" روبوتات بشرية مفيدة حقا في إنتاج منخفض للاستخدام الداخلي للشركة العام المقبل، ونأمل أن يكون إنتاجها مرتفعا للشركات الأخرى في عام 2026".