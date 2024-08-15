https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-قدرة-خارقة-للذكاء-الاصطناعي-بمجرد-معاينة-اللسان-1091789943.html

دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان

دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان

سبوتنيك عربي

نجح باحثون في العراق وأستراليا في تطوير خوارزمية كمبيوتر، قادرة على تحليل لون لسان الإنسان من أجل الكشف عن حالته الطبية في الوقت الحالي، وبدقة كبيرة تصل إلى... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T17:17+0000

2024-08-15T17:17+0000

2024-08-15T17:17+0000

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وتقترح الدراسة الجديدة نظام تصوير حديث يعتمد على التعلم الآلي، لتحليل واستخراج سمات لون اللسان عند تشبعات لونية مختلفة، وفي ظل ظروف إضاءة مختلفة، لتحليل لون اللسان في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالمرض.وأوضح كبير مؤلفي الدراسة، علي الناجي، الذي يدرس في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب أستراليا: "عادة ما يكون لدى مرضى السكري لسان أصفر، ومرضى السرطان لسان أرجواني مع طبقة دهنية سميكة، ومرضى السكتة الدماغية الحادة لديهم لسان أحمر غير عادي الشكل".ويشير علي الناجي إلى أن نظام التصوير المقترح، يحاكي ممارسة الطب الصيني التقليدي لفحص اللسان بحثا عن علامات المرض.وفي الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "Technologies"، تم استخدام أكثر من 5200 صورة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، لتحديد لون اللسان والحالة المقابلة، وقام الباحثون باختبارها باستخدام 60 صورة لسان من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط.وجلس المرضى على بعد نحو 8 بوصات من جهاز كمبيوتر محمول مزود بكاميرا ويب، والتي التقطت صورة للسانهم، وكان البرنامج قادرا على تحديد المرض في جميع الحالات تقريبا.من ناحيته، يقول المؤلف المشارك في الدراسة، جافان تشال، وهو أستاذ في جامعة جنوب أستراليا، إن "التكنولوجيا الجديدة ستُستخدم في النهاية لتطبيق الهاتف الذكي، الذي يمكنه تشخيص أمراض مثل السكري، والسكتة الدماغية، وفقر الدم، والربو، ومشكلات الكبد والمرارة، و"كوفيد-19" وغيرها من الحالات.وأضاف تشال: "تؤكد هذه النتائج أن تحليل اللسان المحوسب هو طريقة آمنة وفعالة، وسهلة الاستخدام، وبأسعار معقولة لفحص الأمراض التي تدعم الأساليب الحديثة بممارسة عمرها قرون".

https://sarabic.ae/20240814/شاهد-عبد-الحليم-حافظ-ونادية-لطفي-بعين-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1091721254.html

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