دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-قدرة-خارقة-للذكاء-الاصطناعي-بمجرد-معاينة-اللسان-1091789943.html
دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان
دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان
سبوتنيك عربي
نجح باحثون في العراق وأستراليا في تطوير خوارزمية كمبيوتر، قادرة على تحليل لون لسان الإنسان من أجل الكشف عن حالته الطبية في الوقت الحالي، وبدقة كبيرة تصل إلى... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T17:17+0000
2024-08-15T17:17+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وتقترح الدراسة الجديدة نظام تصوير حديث يعتمد على التعلم الآلي، لتحليل واستخراج سمات لون اللسان عند تشبعات لونية مختلفة، وفي ظل ظروف إضاءة مختلفة، لتحليل لون اللسان في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالمرض.وأوضح كبير مؤلفي الدراسة، علي الناجي، الذي يدرس في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب أستراليا: "عادة ما يكون لدى مرضى السكري لسان أصفر، ومرضى السرطان لسان أرجواني مع طبقة دهنية سميكة، ومرضى السكتة الدماغية الحادة لديهم لسان أحمر غير عادي الشكل".ويشير علي الناجي إلى أن نظام التصوير المقترح، يحاكي ممارسة الطب الصيني التقليدي لفحص اللسان بحثا عن علامات المرض.وفي الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "Technologies"، تم استخدام أكثر من 5200 صورة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، لتحديد لون اللسان والحالة المقابلة، وقام الباحثون باختبارها باستخدام 60 صورة لسان من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط.وجلس المرضى على بعد نحو 8 بوصات من جهاز كمبيوتر محمول مزود بكاميرا ويب، والتي التقطت صورة للسانهم، وكان البرنامج قادرا على تحديد المرض في جميع الحالات تقريبا.من ناحيته، يقول المؤلف المشارك في الدراسة، جافان تشال، وهو أستاذ في جامعة جنوب أستراليا، إن "التكنولوجيا الجديدة ستُستخدم في النهاية لتطبيق الهاتف الذكي، الذي يمكنه تشخيص أمراض مثل السكري، والسكتة الدماغية، وفقر الدم، والربو، ومشكلات الكبد والمرارة، و"كوفيد-19" وغيرها من الحالات.وأضاف تشال: "تؤكد هذه النتائج أن تحليل اللسان المحوسب هو طريقة آمنة وفعالة، وسهلة الاستخدام، وبأسعار معقولة لفحص الأمراض التي تدعم الأساليب الحديثة بممارسة عمرها قرون".
https://sarabic.ae/20240814/شاهد-عبد-الحليم-حافظ-ونادية-لطفي-بعين-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1091721254.html
https://sarabic.ae/20240523/إنجاز-خارق-في-تكنولوجيا-الكم--1089118414.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, الصحة, علوم, الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي, الصحة, علوم, الأخبار

دراسة تكشف عن قدرة "خارقة" للذكاء الاصطناعي بمجرد معاينة اللسان

17:17 GMT 15.08.2024
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
نجح باحثون في العراق وأستراليا في تطوير خوارزمية كمبيوتر، قادرة على تحليل لون لسان الإنسان من أجل الكشف عن حالته الطبية في الوقت الحالي، وبدقة كبيرة تصل إلى 98%.
وتقترح الدراسة الجديدة نظام تصوير حديث يعتمد على التعلم الآلي، لتحليل واستخراج سمات لون اللسان عند تشبعات لونية مختلفة، وفي ظل ظروف إضاءة مختلفة، لتحليل لون اللسان في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالمرض.
وأوضح كبير مؤلفي الدراسة، علي الناجي، الذي يدرس في الجامعة التقنية الوسطى في بغداد وجامعة جنوب أستراليا: "عادة ما يكون لدى مرضى السكري لسان أصفر، ومرضى السرطان لسان أرجواني مع طبقة دهنية سميكة، ومرضى السكتة الدماغية الحادة لديهم لسان أحمر غير عادي الشكل".

وواصل الناجي: "يمكن أن يشير اللسان الأبيض إلى فقر الدم، ومن المرجح أن يكون لدى الأشخاص المصابين بحالات شديدة من فيروس "كورونا" لسان أحمر غامق، بينما يشير اللسان النيلي أو البنفسجي إلى مشكلات في الأوعية الدموية والجهاز الهضمي أو الربو".

ويشير علي الناجي إلى أن نظام التصوير المقترح، يحاكي ممارسة الطب الصيني التقليدي لفحص اللسان بحثا عن علامات المرض.
عبد الحليم حافظ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
مجتمع
شاهد عبد الحليم حافظ ونادية لطفي بعين "الذكاء الاصطناعي"... فيديو
أمس, 09:06 GMT
وفي الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة "Technologies"، تم استخدام أكثر من 5200 صورة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، لتحديد لون اللسان والحالة المقابلة، وقام الباحثون باختبارها باستخدام 60 صورة لسان من مستشفيين تعليميين في الشرق الأوسط.
وجلس المرضى على بعد نحو 8 بوصات من جهاز كمبيوتر محمول مزود بكاميرا ويب، والتي التقطت صورة للسانهم، وكان البرنامج قادرا على تحديد المرض في جميع الحالات تقريبا.
الجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
إنجاز خارق في تكنولوجيا الكم
23 مايو, 06:00 GMT
من ناحيته، يقول المؤلف المشارك في الدراسة، جافان تشال، وهو أستاذ في جامعة جنوب أستراليا، إن "التكنولوجيا الجديدة ستُستخدم في النهاية لتطبيق الهاتف الذكي، الذي يمكنه تشخيص أمراض مثل السكري، والسكتة الدماغية، وفقر الدم، والربو، ومشكلات الكبد والمرارة، و"كوفيد-19" وغيرها من الحالات.
وأضاف تشال: "تؤكد هذه النتائج أن تحليل اللسان المحوسب هو طريقة آمنة وفعالة، وسهلة الاستخدام، وبأسعار معقولة لفحص الأمراض التي تدعم الأساليب الحديثة بممارسة عمرها قرون".
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