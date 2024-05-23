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إنجاز خارق في تكنولوجيا الكم
إنجاز خارق في تكنولوجيا الكم
سبوتنيك عربي
توصل فريق دولي من الإمارات وروسيا والنمسا وألمانيا إلى اكتشاف سوف يسهم في تسريع إنشاء معالجات كمومية أكثر تطوراً، تسمح بحل المسائل المعقدة في مجال الخدمات... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T06:00+0000
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وأكد الباحثون أنهم اكتشفوا خصائص جديدة في إحدى النظريات الرئيسية في مجال تكنولوجيا الكم، والجدير بالذكر أن نتائج عمل الفريق العلمي تم نشرها في المجلة العلمية "Physical Review Letters".وفي السياق ذاته، أشار أليكسي فيدوروف، مدير معهد الفيزياء وهندسة الكم في جامعة "ميسيس" للعلوم والتكنولوجيا، مدير الفريق العلمي "تكنولوجيا المعلومات الكمومية" التابعة لمركز الكم الروسي، قائلاً:و اكتشف الباحثون ضمن الفريق العلمي الدولي لأول مرة أن إحدى النظريات الرئيسية والمدروسة بشكل جيد في مجال تكنولوجيا الكم (نموذج شوينغر الذي اقترحه عالم الفيزياء الأمريكي جوليان شوينغر عام 1951) تتمتع بخصائص بعض الأشكال الرياضية (الفركتلات)، الذي يتكرر هيكله على نطاقات أصغر فأصغر.وفي السياق ذاته، أكد فيدوروف أن هذا الاكتشاف مكّن الباحثين من اقتراح طريقة حسابية فعالة جديدة تسمح لهم بإنشاء معالجات كمومية جديدة أكثر تطوراً قادرة على إجراء عمليات حسابية معقدة.وختم أليكسي فيدوروف قائلاً:وتم دعم البحث بمنحة من مشروع "NUST MISIS" الاستراتيجي "الإنترنت الكمي" ضمن برنامج وزارة التعليم والعلوم الروسية "الأولوية – 2030"، ومنحة من مؤسسة العلوم الروسية (RSF)، بالإضافة إلى منحة من مؤسسة الأبحاث الألمانية ضمن إطار برنامج الريادة الأكاديمية الألمانية "Excellence Strategy".وقد شارك في أعمال الفريق العلمي علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا MISIS (موسكو، روسيا)، ومركز علوم الكم الروسي (سكولكوفو، روسيا)، ومعهد النمسا للعلوم والتكنولوجيا (كلوسترنيوبورغ، النمسا)، ومركز أبحاث الكم التابع لمعهد التكنولوجيا والابتكار (أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة)، ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية (غارشينغ، ألمانيا)، ومركز ميونيخ لعلوم وتكنولوجيا الكم (MCQST)، (ميونخ، ألمانيا).
https://sarabic.ae/20240418/علماء-روس-يتوصلون-لطريقة-جديدة-لعلاج-سرطان-الكلى-1088067039.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, النمسا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, النمسا, أخبار ألمانيا

إنجاز خارق في تكنولوجيا الكم

06:00 GMT 23.05.2024
© Fotolia / Tomasz Zajdaالجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات
الجيش الروسي يوقف اعتماده على الواردات الاجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Fotolia / Tomasz Zajda
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توصل فريق دولي من الإمارات وروسيا والنمسا وألمانيا إلى اكتشاف سوف يسهم في تسريع إنشاء معالجات كمومية أكثر تطوراً، تسمح بحل المسائل المعقدة في مجال الخدمات اللوجستية والتشفير والتعلم الآلي.
وأكد الباحثون أنهم اكتشفوا خصائص جديدة في إحدى النظريات الرئيسية في مجال تكنولوجيا الكم، والجدير بالذكر أن نتائج عمل الفريق العلمي تم نشرها في المجلة العلمية "Physical Review Letters".
وفي السياق ذاته، أشار أليكسي فيدوروف، مدير معهد الفيزياء وهندسة الكم في جامعة "ميسيس" للعلوم والتكنولوجيا، مدير الفريق العلمي "تكنولوجيا المعلومات الكمومية" التابعة لمركز الكم الروسي، قائلاً:

الحواسيب الكمومية، على عكس الحواسيب الكلاسيكية، تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم لإجراء العمليات الحسابية وبالتالي يمكنها حل المسائل الأكثر تعقيدًا.

و اكتشف الباحثون ضمن الفريق العلمي الدولي لأول مرة أن إحدى النظريات الرئيسية والمدروسة بشكل جيد في مجال تكنولوجيا الكم (نموذج شوينغر الذي اقترحه عالم الفيزياء الأمريكي جوليان شوينغر عام 1951) تتمتع بخصائص بعض الأشكال الرياضية (الفركتلات)، الذي يتكرر هيكله على نطاقات أصغر فأصغر.
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وفي السياق ذاته، أكد فيدوروف أن هذا الاكتشاف مكّن الباحثين من اقتراح طريقة حسابية فعالة جديدة تسمح لهم بإنشاء معالجات كمومية جديدة أكثر تطوراً قادرة على إجراء عمليات حسابية معقدة.
وختم أليكسي فيدوروف قائلاً:

نحن تعلمنا حتى الآن كيفية تطبيق طريقتنا في فيزياء الطاقة العالية، ولكن في المستقبل يمكن استخدامها لحل المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتعلم الآلي والتشفير ونمذجة المواد الكمومية ذات الخصائص الفريدة، على سبيل المثال، الموصلية الفائقة في ظل درجة الحرارة الغرفة.

وتم دعم البحث بمنحة من مشروع "NUST MISIS" الاستراتيجي "الإنترنت الكمي" ضمن برنامج وزارة التعليم والعلوم الروسية "الأولوية – 2030"، ومنحة من مؤسسة العلوم الروسية (RSF)، بالإضافة إلى منحة من مؤسسة الأبحاث الألمانية ضمن إطار برنامج الريادة الأكاديمية الألمانية "Excellence Strategy".
وقد شارك في أعمال الفريق العلمي علماء من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا MISIS (موسكو، روسيا)، ومركز علوم الكم الروسي (سكولكوفو، روسيا)، ومعهد النمسا للعلوم والتكنولوجيا (كلوسترنيوبورغ، النمسا)، ومركز أبحاث الكم التابع لمعهد التكنولوجيا والابتكار (أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة)، ومعهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية (غارشينغ، ألمانيا)، ومركز ميونيخ لعلوم وتكنولوجيا الكم (MCQST)، (ميونخ، ألمانيا).
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