https://sarabic.ae/20241111/روبوت-صيني-يرقص-مع-فتاة-فيديو----1094688208.html
روبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
روبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني وهو يرقص مع إحدى الفتيات، ويستمع إلى الموسيقى التي تعزفها. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T13:55+0000
2024-11-11T13:55+0000
2024-11-11T13:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094688433_0:172:611:516_1920x0_80_0_0_da758e27067c82b35de0a907141a14dc.png
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروبوت الصيني "Unitree G1" وهو يظهر مهارته في التفاعل مع الناس، حيث قام بالترحيب بالفتاة وكرر حركاتها، وعندما بدأت العزف، جلس للاستماع.يذكر أن الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم، منذ عام 2022، ونشرت الصين إرشادات لاستخدام الروبوتات البشرية، داعية إلى دراسة وضبط المخاطر بحيث لا تهدد حياة البشر.فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديو بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
الصين
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
روبوت صيني يرقص مع فتاة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت صيني وهو يرقص مع إحدى الفتيات، ويستمع إلى الموسيقى التي تعزفها.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الروبوت الصيني "Unitree G1" وهو يظهر مهارته في التفاعل مع الناس، حيث قام بالترحيب بالفتاة وكرر حركاتها، وعندما بدأت العزف، جلس للاستماع.
يذكر أن الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية
في العالم، منذ عام 2022، ونشرت الصين إرشادات لاستخدام الروبوتات البشرية، داعية إلى دراسة وضبط المخاطر بحيث لا تهدد حياة البشر.