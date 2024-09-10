https://sarabic.ae/20240910/بفنجان-من-القهوة-روبوت-يستقبل-الزوار-في-السعودية-فيديو-1092586808.html
بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لروبوت يتجول بين الزوار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض، ويقدم لهم القهوة بمجرد وقوفهم أمامه. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T15:45+0000
2024-09-10T15:45+0000
2024-09-10T15:47+0000
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ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 300 متحدث، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين من 100 دولة مهتمة بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الذكاء الصناعي, نادي الفيديو
العالم العربي, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجية, الذكاء الصناعي, نادي الفيديو
بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
15:45 GMT 10.09.2024 (تم التحديث: 15:47 GMT 10.09.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لروبوت يتجول بين الزوار في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض، ويقدم لهم القهوة بمجرد وقوفهم أمامه.
وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، والتي تستمر حتى 12 أيلول/ سبتمبر 2024.
ويشارك في فعاليات القمة أكثر من 300 متحدث، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين من 100 دولة مهتمة بمجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.