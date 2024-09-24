https://sarabic.ae/20240924/فتيات-صينيات-يتحركن-بطريقة-غريبة-في-تجسيد-لـمستقبل-الروبوت-فيديو----1093057956.html
فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديو
فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنادلة في أحد المطاعم الصينية، وهي تقلد حركات الروبوت بصورة رائعة. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T14:48+0000
2024-09-24T14:48+0000
2024-09-24T14:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
روبوت
استخدام روبوت
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ويظهر المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نادلة في أحد مطاعم الأطباق الساخنة، في مدينة تشونغتشينغ الصينية، وهي تقدم الأطباق للزوار مقلدة حركات الروبوت بطريقة احترافية.يذكر أن الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم، منذ عام 2022، ونشرت الصين إرشادات لاستخدام الروبوتات البشرية، داعية إلى دراسة وضبط المخاطر بحيث لا تهدد حياة البشر.بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديومنطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, روبوت, استخدام روبوت
نادي الفيديو, الصين, روبوت, استخدام روبوت
فتيات صينيات يتحركن بطريقة غريبة في تجسيد لـ"مستقبل الروبوت"... فيديو
تداول رواد واقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لنادلة في أحد المطاعم الصينية، وهي تقلد حركات الروبوت بصورة رائعة.
ويظهر المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نادلة في أحد مطاعم الأطباق الساخنة، في مدينة تشونغتشينغ الصينية، وهي تقدم الأطباق للزوار مقلدة حركات الروبوت بطريقة احترافية.
يذكر أن الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية
في العالم، منذ عام 2022، ونشرت الصين إرشادات لاستخدام الروبوتات البشرية، داعية إلى دراسة وضبط المخاطر بحيث لا تهدد حياة البشر.