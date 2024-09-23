https://sarabic.ae/20240923/منطاد-ضخم-يصطدم-بسيارة-ويرفعها-لأمتار-فيديو---1093026163.html
منطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
منطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اصطدام منطاد ضخم بسيارة متوقفة ورفعها لعدة أمتار، في تركيا. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T15:02+0000
2024-09-23T15:02+0000
2024-09-23T15:02+0000
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام منطاد ضخم أثناء هبوطه بسيارة كانت متوفقة، في مدينة كابادوكيا، في تركيا، فيما حاولت مجموعة من الشبان الإمساك بالمنطاد وتثبيته.وضربت سلة المنطاد سيارة تابعة للزوار الذين أتوا إلى المنطقة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، بعدها أعاد قائد المنطاد إشعال الموقد، وصعد المنطاد مرة أخرى وهبط بسلام في مكان مختلف.وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديومشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
منطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اصطدام منطاد ضخم بسيارة متوقفة ورفعها لعدة أمتار، في تركيا.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام منطاد ضخم أثناء هبوطه بسيارة كانت متوفقة، في مدينة كابادوكيا، في تركيا، فيما حاولت مجموعة من الشبان الإمساك بالمنطاد وتثبيته.
وضربت سلة المنطاد سيارة تابعة للزوار الذين أتوا إلى المنطقة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية،
بعدها أعاد قائد المنطاد إشعال الموقد، وصعد المنطاد مرة أخرى وهبط بسلام في مكان مختلف.