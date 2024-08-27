https://sarabic.ae/20240827/مشهد-طريف-للحظة-هروب-قطيع-من-الماعز-فزعا-بعد-أن-علق-رأس-أحدها-داخل-كيس-فيديو-1092150416.html
مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق لحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام داخل إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T20:35+0000
2024-08-27T20:35+0000
2024-08-27T20:35+0000
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ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ماعز وكأنه يمازح القطيع بـ"قناع مرعب" بينما يهرب قطيع الماعز فزعا منه، في إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.واستمر القطيع بالهروب من الماعز لعدة دقائق، قبل أن يلاحظ أحد عمال الحظيرة المشهد، ليسارع إلى انتزاع كيس الطعام عن رأس الماعز.ويوجد الماعز البري بكثرة في تركيا، وتنتشرة تربية الماعز في مناطق بحر إيجة وشرق الأناضول وجبال طوروس. روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق لحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام داخل إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ماعز وكأنه يمازح القطيع بـ"قناع مرعب" بينما يهرب قطيع الماعز فزعا منه، في إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.
واستمر القطيع بالهروب من الماعز لعدة دقائق، قبل أن يلاحظ أحد عمال الحظيرة المشهد، ليسارع إلى انتزاع كيس الطعام عن رأس الماعز.
ويوجد الماعز البري بكثرة في تركيا،
وتنتشرة تربية الماعز في مناطق بحر إيجة وشرق الأناضول وجبال طوروس.