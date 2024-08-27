مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو

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البرنامج الصباحي
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
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ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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https://sarabic.ae/20240827/مشهد-طريف-للحظة-هروب-قطيع-من-الماعز-فزعا-بعد-أن-علق-رأس-أحدها-داخل-كيس-فيديو-1092150416.html
مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق لحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام داخل إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T20:35+0000
2024-08-27T20:35+0000
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ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ماعز وكأنه يمازح القطيع بـ"قناع مرعب" بينما يهرب قطيع الماعز فزعا منه، في إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.واستمر القطيع بالهروب من الماعز لعدة دقائق، قبل أن يلاحظ أحد عمال الحظيرة المشهد، ليسارع إلى انتزاع كيس الطعام عن رأس الماعز.ويوجد الماعز البري بكثرة في تركيا، وتنتشرة تربية الماعز في مناطق بحر إيجة وشرق الأناضول وجبال طوروس. روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

مشهد طريف للحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس إحداها داخل كيس... فيديو

20:35 GMT 27.08.2024
© Photo / Xصورة لهروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام
صورة لهروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثق لحظة هروب قطيع من الماعز فزعا بعد أن علق رأس أحدها داخل كيس طعام داخل إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، ماعز وكأنه يمازح القطيع بـ"قناع مرعب" بينما يهرب قطيع الماعز فزعا منه، في إحدى الحظائر في مدينة أنطاليا التركية.
واستمر القطيع بالهروب من الماعز لعدة دقائق، قبل أن يلاحظ أحد عمال الحظيرة المشهد، ليسارع إلى انتزاع كيس الطعام عن رأس الماعز.
ويوجد الماعز البري بكثرة في تركيا، وتنتشرة تربية الماعز في مناطق بحر إيجة وشرق الأناضول وجبال طوروس.
روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو
"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
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