https://sarabic.ae/20240721/ذوبان-أسفلت-أحد-الطرق-في-تركيا-بفعل-ارتفاع-حرارة-الطقس-فيديو-1090994950.html

ذوبان أسفلت أحد الطرق في تركيا بفعل ارتفاع حرارة الطقس... فيديو

ذوبان أسفلت أحد الطرق في تركيا بفعل ارتفاع حرارة الطقس... فيديو

سبوتنيك عربي

تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر ذوبان أسفلت أحد طرق السيارات في تركيا نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس إلى مستويات قياسية. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T15:46+0000

2024-07-21T15:46+0000

2024-07-21T15:46+0000

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وأظهرت اللقطات المتداولة انصهار مادة الأسفلت في أحد طرق مدينة بودروم، التركية السياحية، والتي تقع في شبه جزيرة بودروم على ساحل البحر الأبيض المتوسط ضمن نطاق محافظة موغلا.جاء ذوبان الأسفلت بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة، وأدى هذا الانصهار إلى تعطل المارة والسيارات في المنطقة التي عانت أوقاتا عصيبة بسبب الحادث.وفي وقت سابق، أكدت وكالة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، أن شهر يونيو/ حزيران الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق.وأشارت في نشرة شهرية، إلى أن يونيو 2024 يمثل الشهر الـ12 على التوالي الذي تصل فيه درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل الصناعة.ووفقًا للعلماء في خدمة "كوبرنيكوس"، فقد كان كل شهر منذ يونيو من العام الماضي هو الشهر الأكثر دفئا على الإطلاق، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأوضحوا أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أكمل العالم عاما كاملا مع تجاوز متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي عتبة 1.5 درجة مئوية، وكان شهر يونيو 2024 هو الشهر الـ12 على التوالي الذي يتجاوز فيه متوسط ​​درجات الحرارة الشهرية متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين عامي 1850 و1900.

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سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, منوعات, أخبار تركيا اليوم, أخبار المناخ في العالم