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"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية غيرت لون السماء في السودان، وتسببت في انعدام الرؤية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T14:29+0000
2024-08-27T14:29+0000
2024-08-27T14:29+0000
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اجتاحت عاصفة رملية قوية مدينة دنقلا شمالي السودان، حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي الكثيف وتسببت العاصفة بحجب الرؤية وتعطل الأنشطة في المدينة.وتتعرض مناطق واسعة من شرق السودان إلى هبوب رياح قوية مثيرة للعواصف الرملية بشكل واسع. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تشكلاً كبيرا للعواصف الرملية في مناطق شرق النيل ما يسبب انعدام الرؤية في بعض المناطق."التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديومشهد لروبوتات على شكل فتيات فاتنات الجمال في بكين يثير الجدل... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم
نادي الفيديو, أخبار السودان اليوم
"سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاصفة رملية قوية غيرت لون السماء في السودان، وتسببت في انعدام الرؤية.
اجتاحت عاصفة رملية قوية مدينة دنقلا شمالي السودان، حيث تحولت السماء إلى اللون البرتقالي الكثيف وتسببت العاصفة بحجب الرؤية وتعطل الأنشطة في المدينة.
وتتعرض مناطق واسعة من شرق السودان إلى هبوب رياح قوية مثيرة للعواصف الرملية بشكل واسع. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تشكلاً كبيرا للعواصف الرملية في مناطق شرق النيل
ما يسبب انعدام الرؤية في بعض المناطق.