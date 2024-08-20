https://sarabic.ae/20240820/امرأة-تتشبث-بعمود-بعد-أن-جرفتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1091934354.html
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت عدة مناطق جنوب غربي ولاية كونيتيكت الأمريكية هطول كميات كبيرة من الأمطار، حيث سارعت الفرق إلى إنقاذ الناس من الفيضانات المفاجئة التي غمرت المنازل... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T15:32+0000
2024-08-20T15:32+0000
2024-08-20T15:35+0000
مجتمع
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وأظهر مقطع فيديو من ولاية كونيتيكت اللحظة التي علقت فيها سيدة ممسكة بعمود وسط مياه سريعة، بعدما تركت سيارتها أثناء الفيضان المفاجئ.وأثرت الأمطار والفيضانات على البلدات المجاورة، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية وتسرب في الغار بالقرب من عدة تجمعات سكنية.وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في خلق ظروف قيادة خطيرة للسيارات، مما دفع العديد من مدن وبلدات كونيتيكت، بما في ذلك ستامفورد ودانبري وساوث بيري وناوغاتوك إلى إغلاق الطرق."مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
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نادي الفيديو
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو
15:32 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 15:35 GMT 20.08.2024)
شهدت عدة مناطق جنوب غربي ولاية كونيتيكت الأمريكية هطول كميات كبيرة من الأمطار، حيث سارعت الفرق إلى إنقاذ الناس من الفيضانات المفاجئة التي غمرت المنازل والطرقات.
وأظهر مقطع فيديو من ولاية كونيتيكت اللحظة التي علقت فيها سيدة ممسكة بعمود وسط مياه سريعة، بعدما تركت سيارتها أثناء الفيضان المفاجئ.
وأثرت الأمطار والفيضانات على البلدات المجاورة، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية وتسرب في الغار بالقرب من عدة تجمعات سكنية.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في خلق ظروف قيادة خطيرة للسيارات، مما دفع العديد من مدن وبلدات كونيتيكت، بما في ذلك ستامفورد ودانبري وساوث بيري وناوغاتوك إلى إغلاق الطرق.