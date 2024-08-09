https://sarabic.ae/20240809/البحيرة-الوردية-مشهد-غريب-يرسمه-البجع-في-لوحة-طبيعية-فيديو-1091579349.html
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لبحيرة "ماهارلو" المالحة في محافظة فارس، جنوب غربي إيران. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T14:48+0000
2024-08-09T14:48+0000
2024-08-09T14:48+0000
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تتميز بحيرة "ماهارلو" بلون وردي غير عادي وتسمى بـ"البحيرة الوردية"، لأنها تتحول إلى اللون الوردي عندما يزداد تبخر مياه البحيرة في الأشهر الدافئة من العام، وينجذب العديد من السياح إلى هذه البحيرة الجميلة لالتقاط صور مذهلة.وتقع البحيرة "ماهارلو" على مسافة 57 كيلومترا من مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب غربي إيران، وتعتبر من أماكن الجذب السياحي في هذه المنطقة.يُذكر أن حجم التبخر في هذه البحيرة كبير إلى حد تتزايد ملوحتها بشدة، وتهييء البيئة لتكاثر الطحالب الحمراء بكثرة، وهو السبب في اللون الوردي للبحيرة.شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديومشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, بحيرة, البحيرة
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, بحيرة, البحيرة
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لبحيرة "ماهارلو" المالحة في محافظة فارس، جنوب غربي إيران.
تتميز بحيرة "ماهارلو" بلون وردي غير عادي وتسمى بـ"البحيرة الوردية"، لأنها تتحول إلى اللون الوردي عندما يزداد تبخر مياه البحيرة في الأشهر الدافئة من العام، وينجذب العديد من السياح إلى هذه البحيرة الجميلة لالتقاط صور مذهلة.
وتقع البحيرة "ماهارلو" على مسافة 57 كيلومترا من مدينة شيراز،
مركز محافظة فارس جنوب غربي إيران، وتعتبر من أماكن الجذب السياحي في هذه المنطقة.
يُذكر أن حجم التبخر في هذه البحيرة كبير إلى حد تتزايد ملوحتها بشدة، وتهييء البيئة لتكاثر الطحالب الحمراء بكثرة،
وهو السبب في اللون الوردي للبحيرة.