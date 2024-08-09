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إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
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27 د
مرايا العلوم
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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عرب بوينت بودكاست
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
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حصاد الأسبوع
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16:03 GMT
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ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
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صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20240809/البحيرة-الوردية-مشهد-غريب-يرسمه-البجع-في-لوحة-طبيعية-فيديو-1091579349.html
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لبحيرة "ماهارلو" المالحة في محافظة فارس، جنوب غربي إيران. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T14:48+0000
2024-08-09T14:48+0000
مجتمع
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أخبار إيران
بحيرة
البحيرة
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تتميز بحيرة "ماهارلو" بلون وردي غير عادي وتسمى بـ"البحيرة الوردية"، لأنها تتحول إلى اللون الوردي عندما يزداد تبخر مياه البحيرة في الأشهر الدافئة من العام، وينجذب العديد من السياح إلى هذه البحيرة الجميلة لالتقاط صور مذهلة.وتقع البحيرة "ماهارلو" على مسافة 57 كيلومترا من مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب غربي إيران، وتعتبر من أماكن الجذب السياحي في هذه المنطقة.يُذكر أن حجم التبخر في هذه البحيرة كبير إلى حد تتزايد ملوحتها بشدة، وتهييء البيئة لتكاثر الطحالب الحمراء بكثرة، وهو السبب في اللون الوردي للبحيرة.شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديومشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, بحيرة, البحيرة
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, بحيرة, البحيرة

"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو

14:48 GMT 09.08.2024
© Photo / X/Antoun Abou Haiidarالبحيرة الوردية في إيران
البحيرة الوردية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Photo / X/Antoun Abou Haiidar
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لبحيرة "ماهارلو" المالحة في محافظة فارس، جنوب غربي إيران.
تتميز بحيرة "ماهارلو" بلون وردي غير عادي وتسمى بـ"البحيرة الوردية"، لأنها تتحول إلى اللون الوردي عندما يزداد تبخر مياه البحيرة في الأشهر الدافئة من العام، وينجذب العديد من السياح إلى هذه البحيرة الجميلة لالتقاط صور مذهلة.
وتقع البحيرة "ماهارلو" على مسافة 57 كيلومترا من مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب غربي إيران، وتعتبر من أماكن الجذب السياحي في هذه المنطقة.
يُذكر أن حجم التبخر في هذه البحيرة كبير إلى حد تتزايد ملوحتها بشدة، وتهييء البيئة لتكاثر الطحالب الحمراء بكثرة، وهو السبب في اللون الوردي للبحيرة.
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
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