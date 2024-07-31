https://sarabic.ae/20240731/شجرة-تمشي-من-مكان-إلى-آخر-في-مشهد-يجسد-قوة-المياه-فيديو--1091287554.html
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر شجرة تتحرك نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة طرابزون، في تركيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T13:23+0000
2024-07-31T13:23+0000
2024-07-31T13:23+0000
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد طريف، صوّرته عدسة مزارع تركي لشجرة جوز جرفتها الأمطار الغزيرة المتهاطلة على منطقة طرابزون، شمال شرقي تركيا.يذكر أن منطقة طرابزون في تركيا شهدت هطولا غزيرا للأمطار، التي غمرت العديد من الأراضي الزراعية وأدت إلى انجراف العديد من الأشجار.وتعتبر منطقة طرابزون، في تركيا، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة بسبب جمالها الطبيعي الفريد وتنوع الأماكن الترفيهية فيها.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر شجرة تتحرك نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة طرابزون، في تركيا.
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد طريف، صوّرته عدسة مزارع تركي لشجرة جوز جرفتها الأمطار الغزيرة المتهاطلة على منطقة طرابزون، شمال شرقي تركيا.
وتعتبر منطقة طرابزون، في تركيا،
واحدة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة بسبب جمالها الطبيعي الفريد وتنوع الأماكن الترفيهية فيها.