شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تاريخيًا لايوجد هنالك شعب روسي وشعب أوكراني لأن كليهما شعب واحد
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:04 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قوافل مساعدات حكومية وشعبية مصرية وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240731/شجرة-تمشي-من-مكان-إلى-آخر-في-مشهد-يجسد-قوة-المياه-فيديو--1091287554.html
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر شجرة تتحرك نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة طرابزون، في تركيا. 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T13:23+0000
2024-07-31T13:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083520115_0:95:2951:1755_1920x0_80_0_0_1af9a0eb1716eee9260e8f4dae343338.jpg
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد طريف، صوّرته عدسة مزارع تركي لشجرة جوز جرفتها الأمطار الغزيرة المتهاطلة على منطقة طرابزون، شمال شرقي تركيا.يذكر أن منطقة طرابزون في تركيا شهدت هطولا غزيرا للأمطار، التي غمرت العديد من الأراضي الزراعية وأدت إلى انجراف العديد من الأشجار.وتعتبر منطقة طرابزون، في تركيا، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة بسبب جمالها الطبيعي الفريد وتنوع الأماكن الترفيهية فيها.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083520115_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c304390d158a633fccdb369f47be4463.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو

13:23 GMT 31.07.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورأشجار متساقطة في مدينة سيمفيروبول. تحذير بوجود العواصف ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم بأكملها. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألف من سكان شبه الجزيرة بدون كهرباء.
أشجار متساقطة في مدينة سيمفيروبول. تحذير بوجود العواصف ساري المفعول في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم بأكملها. ونتيجة لعاصفة قوية ضربت المنطقة، بقي 498 ألف من سكان شبه الجزيرة بدون كهرباء. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر شجرة تتحرك نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة طرابزون، في تركيا.
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشهد طريف، صوّرته عدسة مزارع تركي لشجرة جوز جرفتها الأمطار الغزيرة المتهاطلة على منطقة طرابزون، شمال شرقي تركيا.
يذكر أن منطقة طرابزون في تركيا شهدت هطولا غزيرا للأمطار، التي غمرت العديد من الأراضي الزراعية وأدت إلى انجراف العديد من الأشجار.
وتعتبر منطقة طرابزون، في تركيا، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة بسبب جمالها الطبيعي الفريد وتنوع الأماكن الترفيهية فيها.
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
حوت ضخم يقفز على قارب ويغرقه.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إيران تؤكد مسؤولية واشنطن عن اغتيال هنية في طهران13:11 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала