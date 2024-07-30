https://sarabic.ae/20240730/سرب-من-الحشرات-يغزو-أحد-الشواطئ-الأمريكية-فيديو--1091251491.html
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر سربا من الحشرات يغزو شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:34+0000
2024-07-30T13:34+0000
2024-07-30T13:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرب ضخم من اليعسوب يهاجم شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بحالة من الفوضى والهلع بين رواد الشاطئ.حشرات اليعسوب التي هاجمت السكان كانت من نوع اليعسوب الأزرق، أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكن الملفت أن حجم هذا السرب كان كبير جدا.ودفع السرب رواد الشاطئ في الولاية الأمريكية إلى الهروب خوفًا من أعداد الحشرات الضخم الذي هاجم الشاطئ.فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديوصاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر سربا من الحشرات يغزو شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية.
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرب ضخم من اليعسوب يهاجم شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بحالة من الفوضى والهلع بين رواد الشاطئ.
حشرات اليعسوب التي هاجمت السكان كانت من نوع اليعسوب الأزرق،
أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكن الملفت أن حجم هذا السرب كان كبير جدا.
ودفع السرب رواد الشاطئ في الولاية الأمريكية إلى الهروب خوفًا من أعداد الحشرات الضخم
الذي هاجم الشاطئ.