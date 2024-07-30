سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو

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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
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مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
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https://sarabic.ae/20240730/سرب-من-الحشرات-يغزو-أحد-الشواطئ-الأمريكية-فيديو--1091251491.html
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر سربا من الحشرات يغزو شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:34+0000
2024-07-30T13:34+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرب ضخم من اليعسوب يهاجم شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بحالة من الفوضى والهلع بين رواد الشاطئ.حشرات اليعسوب التي هاجمت السكان كانت من نوع اليعسوب الأزرق، أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكن الملفت أن حجم هذا السرب كان كبير جدا.ودفع السرب رواد الشاطئ في الولاية الأمريكية إلى الهروب خوفًا من أعداد الحشرات الضخم الذي هاجم الشاطئ.فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديوصاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو

13:34 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Ahmed Mahmoud / الانتقال إلى بنك الصورسياح على شواطئ الغردقة، مصر
سياح على شواطئ الغردقة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Ahmed Mahmoud
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو يظهر سربا من الحشرات يغزو شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية.
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرب ضخم من اليعسوب يهاجم شاطئ "رود آيلاند" في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب بحالة من الفوضى والهلع بين رواد الشاطئ.
حشرات اليعسوب التي هاجمت السكان كانت من نوع اليعسوب الأزرق، أحد أكثر أنواع اليعسوب شيوعًا في المنطقة، لكن الملفت أن حجم هذا السرب كان كبير جدا.
ودفع السرب رواد الشاطئ في الولاية الأمريكية إلى الهروب خوفًا من أعداد الحشرات الضخم الذي هاجم الشاطئ.
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
صاعقة تضرب أحد زوار متنزه في ضواحي موسكو... فيديو
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