فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
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59 د
لبنان والعالم
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
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مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240729/فيضان-ضخم-يبتلع-جسرا-معلقا-في-الصين-فيديو-1091225641.html
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت مناطق متفرقة في الصين، وقامت بتدمير أحد الجسور المعلقة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T14:18+0000
2024-07-29T14:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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وواصلت الفيضانات المدمرة ضرب مناطق متفرقة في آسيا، متسببة بخسائر مادية كبيرة في باكستان والصين، وأدت الفيضانات إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بحسب المسؤولين المحليين، الذين أعلنوا أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعذر تحليق المروحيات بفعل الأمطار.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انهيار أحد الجسور في الصين، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.وبلغ عدد المنكوبين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة 254 ألف شخص، بينما انهار نحو 22 ألف منزل في إقليم غيلين.وذكرت وسائل إعلام صينية أن الفيضانات جرفت أكثر من ألف برميل يحتوي على مواد كيماوية إلى نهر "سونغهوا"، وتستمر عمليات الإنقاذ لإجلاء المواطنين العالقين ضمن مناطق الفيضانات."في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديوعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو

14:18 GMT 29.07.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardoفيضانات في منطقة بكين، الصين
فيضانات في منطقة بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AFP 2023 / Pedro Pardo
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت مناطق متفرقة في الصين، وقامت بتدمير أحد الجسور المعلقة.
وواصلت الفيضانات المدمرة ضرب مناطق متفرقة في آسيا، متسببة بخسائر مادية كبيرة في باكستان والصين، وأدت الفيضانات إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بحسب المسؤولين المحليين، الذين أعلنوا أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعذر تحليق المروحيات بفعل الأمطار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انهيار أحد الجسور في الصين، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.
وبلغ عدد المنكوبين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة 254 ألف شخص، بينما انهار نحو 22 ألف منزل في إقليم غيلين.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الفيضانات جرفت أكثر من ألف برميل يحتوي على مواد كيماوية إلى نهر "سونغهوا"، وتستمر عمليات الإنقاذ لإجلاء المواطنين العالقين ضمن مناطق الفيضانات.
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
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