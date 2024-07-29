https://sarabic.ae/20240729/فيضان-ضخم-يبتلع-جسرا-معلقا-في-الصين-فيديو-1091225641.html
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت مناطق متفرقة في الصين، وقامت بتدمير أحد الجسور المعلقة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T14:18+0000
2024-07-29T14:18+0000
2024-07-29T14:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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وواصلت الفيضانات المدمرة ضرب مناطق متفرقة في آسيا، متسببة بخسائر مادية كبيرة في باكستان والصين، وأدت الفيضانات إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بحسب المسؤولين المحليين، الذين أعلنوا أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعذر تحليق المروحيات بفعل الأمطار.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انهيار أحد الجسور في الصين، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.وبلغ عدد المنكوبين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة 254 ألف شخص، بينما انهار نحو 22 ألف منزل في إقليم غيلين.وذكرت وسائل إعلام صينية أن الفيضانات جرفت أكثر من ألف برميل يحتوي على مواد كيماوية إلى نهر "سونغهوا"، وتستمر عمليات الإنقاذ لإجلاء المواطنين العالقين ضمن مناطق الفيضانات."في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديوعاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرقي أفغانستان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
فيضان ضخم يبتلع جسرا معلقا في الصين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت مناطق متفرقة في الصين، وقامت بتدمير أحد الجسور المعلقة.
وواصلت الفيضانات المدمرة ضرب مناطق متفرقة في آسيا، متسببة بخسائر مادية كبيرة في باكستان والصين، وأدت الفيضانات إلى تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بحسب المسؤولين المحليين، الذين أعلنوا أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب تعذر تحليق المروحيات بفعل الأمطار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انهيار أحد الجسور في الصين، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.
وبلغ عدد المنكوبين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة 254 ألف شخص، بينما انهار نحو 22 ألف منزل في إقليم غيلين.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الفيضانات جرفت أكثر من ألف برميل يحتوي على مواد كيماوية إلى نهر "سونغهوا"، وتستمر عمليات الإنقاذ لإجلاء المواطنين العالقين ضمن مناطق الفيضانات.