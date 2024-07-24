"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240724/في-مشهد-غير-مألوف-مراسل-هندي-يجري-مقابلات-صحفية-وسط-المياه-فيديو-1091092876.html
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
سبوتنيك عربي
توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T13:45+0000
2024-07-24T13:46+0000
مجتمع
منوعات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091092679_141:0:1465:745_1920x0_80_0_0_ff3eda61bc4339d1a68978c2717c1be7.png
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمراسل محطة "آج تاك" الهندية، في إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية.وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091092679_306:0:1299:745_1920x0_80_0_0_aa0ea7fd918df6aaf132b12a9f0251e5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, نادي الفيديو
منوعات, نادي الفيديو

"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو

13:45 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 24.07.2024)
© Photo / twitter.comفي مشهد غير مألوف.. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط الماء... فيديو
في مشهد غير مألوف.. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط الماء... فيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية، لإعداد تقرير والحصول على تعليقات من سكان المنطقة، وظهر المراسل في التقرير وهو يقف في الماء مغمورا حتى مستوى الصدر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمراسل محطة "آج تاك" الهندية، في إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء انهيار مبنى في ولاية غوجارات الهندية، بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة، بداية الشهر الجاري، كما حوصر العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي 13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала