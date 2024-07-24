https://sarabic.ae/20240724/في-مشهد-غير-مألوف-مراسل-هندي-يجري-مقابلات-صحفية-وسط-المياه-فيديو-1091092876.html
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
سبوتنيك عربي
توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية،... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T13:45+0000
2024-07-24T13:45+0000
2024-07-24T13:46+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمراسل محطة "آج تاك" الهندية، في إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية.وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة.
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منوعات, نادي الفيديو
"في مشهد غير مألوف".. مراسل هندي يجري مقابلات صحفية وسط المياه.. فيديو
13:45 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 13:46 GMT 24.07.2024)
توجه مراسل محطة تلفزيونية هندية يدعى أتول تيواري، إلى إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية، لإعداد تقرير والحصول على تعليقات من سكان المنطقة، وظهر المراسل في التقرير وهو يقف في الماء مغمورا حتى مستوى الصدر.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمراسل محطة "آج تاك" الهندية، في إحدى القرى التي غمرتها الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في منطقة راجكوت في ولاية غوجارات الهندية.
ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء انهيار مبنى في ولاية غوجارات الهندية، بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة، بداية الشهر الجاري، كما حوصر العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.
وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، انهار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة سورات بولاية غوجارات، إثر هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام عدة.