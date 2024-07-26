عراك الأيدي داخل البرلمان التركي... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240726/عراك-الأيدي-داخل-البرلمان-التركي-فيديو-1091137299.html
عراك الأيدي داخل البرلمان التركي... فيديو
عراك الأيدي داخل البرلمان التركي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في البرلمان التركي، بعد مشادة كلامية، تبادل فيها النواب اتهامات بالسرقة، ماتسبب برفع الجلسة. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T07:45+0000
2024-07-26T07:45+0000
مجتمع
أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/53/1022125359_28:0:3301:1841_1920x0_80_0_0_ca5342e7af38fcff5bc0dfbc4d166192.jpg
اندلع شجار حاد بين نواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم"، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت.ووثقت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات اندلاع مشادات حادة بين نواب من حزبي العدالة والتنمية و"ديم" وسط قاعة البرلمان.في غضون ذلك، أقدم وزير النقل السابق، ونائب حزب العدالة والتنمية، عادل قره إسماعيل أوغلو، على ركل وصفع النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب علي بوزان.وقالت منصات تركية إن توجه إسماعيل أوغلو نحو بوزان الذي كان بعيدا عن حلقة المشاحنات بين مجموعة من النواب، جاء بعد توجيه الأخير اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسرقة.وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة.البرلمان الأردني يفصل 4 نواب خلال عامين و6 أشهرذوبان أسفلت أحد الطرق في تركيا بفعل ارتفاع حرارة الطقس... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/53/1022125359_437:0:2892:1841_1920x0_80_0_0_cc428ed2dafa46f0beb3debe946f9d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو

عراك الأيدي داخل البرلمان التركي... فيديو

07:45 GMT 26.07.2024
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© AFP 2023 / Adem Altan
تابعنا عبر
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في البرلمان التركي، بعد مشادة كلامية، تبادل فيها النواب اتهامات بالسرقة، ماتسبب برفع الجلسة.
اندلع شجار حاد بين نواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم"، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت.
ووثقت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات اندلاع مشادات حادة بين نواب من حزبي العدالة والتنمية و"ديم" وسط قاعة البرلمان.
في غضون ذلك، أقدم وزير النقل السابق، ونائب حزب العدالة والتنمية، عادل قره إسماعيل أوغلو، على ركل وصفع النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب علي بوزان.

وقالت منصات تركية إن توجه إسماعيل أوغلو نحو بوزان الذي كان بعيدا عن حلقة المشاحنات بين مجموعة من النواب، جاء بعد توجيه الأخير اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسرقة.

وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة.
البرلمان الأردني يفصل 4 نواب خلال عامين و6 أشهر
ذوبان أسفلت أحد الطرق في تركيا بفعل ارتفاع حرارة الطقس... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMTمتظاهرون فلسطينيون وصحفيون يفرون من قنابل غاز المسيلة للدموع على حدودو قطاع غزة، فلسطين 25 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيلأمس, 19:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала