عراك الأيدي داخل البرلمان التركي... فيديو
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
© AFP 2023 / Adem Altan
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في البرلمان التركي، بعد مشادة كلامية، تبادل فيها النواب اتهامات بالسرقة، ماتسبب برفع الجلسة.
اندلع شجار حاد بين نواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم"، إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت.
ووثقت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات اندلاع مشادات حادة بين نواب من حزبي العدالة والتنمية و"ديم" وسط قاعة البرلمان.
📹 عراك بالأيدي بين النواب داخل البرلمان التركي🇹🇷— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 26, 2024
اندلع شجار حاد بين النواب في البرلمان التركي على خلفية اتهامات بـ"السرقة" وجهها برلماني من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما تسبب في رفع الجلسة بشكل مؤقت. pic.twitter.com/aVD3v0nemE
في غضون ذلك، أقدم وزير النقل السابق، ونائب حزب العدالة والتنمية، عادل قره إسماعيل أوغلو، على ركل وصفع النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب علي بوزان.
وقالت منصات تركية إن توجه إسماعيل أوغلو نحو بوزان الذي كان بعيدا عن حلقة المشاحنات بين مجموعة من النواب، جاء بعد توجيه الأخير اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسرقة.
وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة.
وقالت منصات تركية إن توجه إسماعيل أوغلو نحو بوزان الذي كان بعيدا عن حلقة المشاحنات بين مجموعة من النواب، جاء بعد توجيه الأخير اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسرقة.
وجرى رفع الجلسة من أجل الحد من تصاعد التوترات، قبل أن تُعقد مجددا بعد ساعة و45 دقيقة.