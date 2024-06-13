عراك عنيف داخل البرلمان الإيطالي... فيديو

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البرنامج الصباحي
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240613/عراك-عنيف-داخل-البرلمان-الإيطالي-فيديو-1089810040.html
عراك عنيف داخل البرلمان الإيطالي... فيديو
عراك عنيف داخل البرلمان الإيطالي... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالي، ليوناردو دونا، اليوم الخميس، إلى اعتداء في البرلمان الإيطالي أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر، خلال جلسة... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T10:40+0000
2024-06-13T10:40+0000
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جرى ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.
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نادي الفيديو, العالم, إيطاليا
نادي الفيديو, العالم, إيطاليا

عراك عنيف داخل البرلمان الإيطالي... فيديو

10:40 GMT 13.06.2024
© Photo / x/leandroptbrعراك داخل البرلمان الإيطالي
عراك داخل البرلمان الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Photo / x/leandroptbr
تابعنا عبر
تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالي، ليوناردو دونا، اليوم الخميس، إلى اعتداء في البرلمان الإيطالي أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر، خلال جلسة نيابية.
جرى ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.
وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.
يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.
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