عراك عنيف داخل البرلمان الإيطالي... فيديو
© Photo / x/leandroptbrعراك داخل البرلمان الإيطالي
© Photo / x/leandroptbr
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تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالي، ليوناردو دونا، اليوم الخميس، إلى اعتداء في البرلمان الإيطالي أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر، خلال جلسة نيابية.
جرى ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.
Fight erupts in the Italian parliament#italy #europe #parliament pic.twitter.com/8UX4si3WMt— Leandro Romão (@leandroptbr) June 12, 2024
وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.
⚡#Fight breaks out in 🇮🇹#Italian parliament over differentiated autonomy bill— News.Az (@news_az) June 13, 2024
The bill introduced by the government of @GiorgiaMeloni provides for greater self-government rights for individual administrative regions of Italy. The opposition criticized the adoption of this… pic.twitter.com/HlFe0BBhDn
يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.