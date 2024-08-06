شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20240806/شابة-تسقط-في-واد-عميق-بسبب-سيلفي-فيديو-1091456708.html
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة هندية كادت أن تفقد حياتها بسبب محاولتها التقاط صورة "سيلفي" على أحد المنحدرات المرتفعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية كادت تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع، في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن الشابة نجت من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني بمساعدة بعض السكان.وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند، برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.ووفقا لتقرير الشرطة الهندية، فإن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو

07:32 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 07:50 GMT 06.08.2024)
© Photo / X/AravetiNarayanaSwamyصورة لشابه هندية سقطت أثناء التقاط "سيلفي"
صورة لشابه هندية سقطت أثناء التقاط سيلفي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Photo / X/AravetiNarayanaSwamy
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة هندية كادت أن تفقد حياتها بسبب محاولتها التقاط صورة "سيلفي" على أحد المنحدرات المرتفعة.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية كادت تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع، في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.
وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن الشابة نجت من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني بمساعدة بعض السكان.
وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند، برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.
ووفقا لتقرير الشرطة الهندية، فإن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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