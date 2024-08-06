https://sarabic.ae/20240806/شابة-تسقط-في-واد-عميق-بسبب-سيلفي-فيديو-1091456708.html
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة هندية كادت أن تفقد حياتها بسبب محاولتها التقاط صورة "سيلفي" على أحد المنحدرات المرتفعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T07:32+0000
2024-08-06T07:32+0000
2024-08-06T07:50+0000
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أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية كادت تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع، في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن الشابة نجت من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني بمساعدة بعض السكان.وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند، برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.ووفقا لتقرير الشرطة الهندية، فإن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
شابة تسقط في واد عميق بسبب "سيلفي"... فيديو
07:32 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 07:50 GMT 06.08.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة هندية كادت أن تفقد حياتها بسبب محاولتها التقاط صورة "سيلفي" على أحد المنحدرات المرتفعة.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية كادت تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع، في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.
وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن الشابة نجت من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني بمساعدة بعض السكان.
وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند،
برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.
ووفقا لتقرير الشرطة الهندية، فإن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.