https://sarabic.ae/20240805/مشاهد-لفيضان-نهر-جودافاري-في-الهند-نتيجة-الأمطار-الغزيرة-فيديو--1091444068.html
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة، والذي غمر العديد من المنازل وأدى إلى قطع العديد من الطرقات. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T15:11+0000
2024-08-05T15:11+0000
2024-08-05T15:11+0000
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وغمرت مياه نهر "جودافاري" في منطقة ناشيك، في ولاية ماهاراشترا، في الهند، العديد من المعابد الهندوسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.ودعت الإدارة المحلية السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر إلى البقاء في حالة تأهب ووجوب إخلاء الأماكن المرتفعة.وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض أجزاء من الهند وبنغلاديش ونيبال، أسوأ فيضانات اجتاحتها، منذ سنوات.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديوشجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة، والذي غمر العديد من المنازل وأدى إلى قطع العديد من الطرقات.
وغمرت مياه نهر "جودافاري" في منطقة ناشيك، في ولاية ماهاراشترا، في الهند، العديد من المعابد الهندوسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.
ودعت الإدارة المحلية السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر إلى البقاء في حالة تأهب
ووجوب إخلاء الأماكن المرتفعة.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض أجزاء من الهند وبنغلاديش ونيبال، أسوأ فيضانات اجتاحتها، منذ سنوات.