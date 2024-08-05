مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
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https://sarabic.ae/20240805/مشاهد-لفيضان-نهر-جودافاري-في-الهند-نتيجة-الأمطار-الغزيرة-فيديو--1091444068.html
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة، والذي غمر العديد من المنازل وأدى إلى قطع العديد من الطرقات. 05.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-05T15:11+0000
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وغمرت مياه نهر "جودافاري" في منطقة ناشيك، في ولاية ماهاراشترا، في الهند، العديد من المعابد الهندوسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.ودعت الإدارة المحلية السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر إلى البقاء في حالة تأهب ووجوب إخلاء الأماكن المرتفعة.وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض أجزاء من الهند وبنغلاديش ونيبال، أسوأ فيضانات اجتاحتها، منذ سنوات.سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديوشجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد لفيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة... فيديو

15:11 GMT 05.08.2024
© AP Photo / Mukhtar Khanفيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AP Photo / Mukhtar Khan
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيضان نهر "جودافاري" في الهند نتيجة الأمطار الغزيرة، والذي غمر العديد من المنازل وأدى إلى قطع العديد من الطرقات.
وغمرت مياه نهر "جودافاري" في منطقة ناشيك، في ولاية ماهاراشترا، في الهند، العديد من المعابد الهندوسية بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.
ودعت الإدارة المحلية السكان الذين يعيشون بالقرب من النهر إلى البقاء في حالة تأهب ووجوب إخلاء الأماكن المرتفعة.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت بعض أجزاء من الهند وبنغلاديش ونيبال، أسوأ فيضانات اجتاحتها، منذ سنوات.
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
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