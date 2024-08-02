https://sarabic.ae/20240802/سقوط-لوحة-إعلانية-ضخمة-فوق-شارع-مكتظ-في-الهند-فيديو--1091345024.html
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T09:32+0000
2024-08-02T09:32+0000
2024-08-02T09:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091345095_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_f3393f064b5022813cd118911a953024.jpg
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في مدينة ثين، غرب الهند أدى إلى تضرر 3 مركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وبحسب السلطات الهندية، فإن سقوط اللافتة جاء نتيجة للرياح القوية، في مدينة ثين، ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات.شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديوسرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091345095_207:0:1071:648_1920x0_80_0_0_2f39af1598cf51570e7a82306f4df9f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في مدينة ثين، غرب الهند أدى إلى تضرر 3 مركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وبحسب السلطات الهندية، فإن سقوط اللافتة جاء نتيجة للرياح القوية، في مدينة ثين،
ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات.