سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو

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بث مباشر لمراسم تشييع إسماعيل هنية في قطر... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:26 GMT
7 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240802/سقوط-لوحة-إعلانية-ضخمة-فوق-شارع-مكتظ-في-الهند-فيديو--1091345024.html
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T09:32+0000
2024-08-02T09:32+0000
مجتمع
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أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في مدينة ثين، غرب الهند أدى إلى تضرر 3 مركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وبحسب السلطات الهندية، فإن سقوط اللافتة جاء نتيجة للرياح القوية، في مدينة ثين، ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات.شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديوسرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند... فيديو

09:32 GMT 02.08.2024
© Photo / Xصورة متداولة لسقوط لافتة ضخمة في أحد شوارع الهند
صورة متداولة لسقوط لافتة ضخمة في أحد شوارع الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في الهند.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط لوحة إعلانية ضخمة فوق شارع مكتظ في مدينة ثين، غرب الهند أدى إلى تضرر 3 مركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وبحسب السلطات الهندية، فإن سقوط اللافتة جاء نتيجة للرياح القوية، في مدينة ثين، ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات.
شجرة "تمشي" من مكان إلى آخر في مشهد يجسد قوة المياه... فيديو
سرب من الحشرات يغزو أحد الشواطئ الأمريكية... فيديو
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