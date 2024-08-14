https://sarabic.ae/20240814/مطاردة-من-نوع-آخر-رجال-الأمن-يطاردون-خنزيرا-بريا-داخل-محطة-للسكك-الحديدية-في-الصين-فيديو-1091734572.html
"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم محطة للسكك الحديدية، في الصين. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:02+0000
2024-08-14T13:02+0000
2024-08-14T13:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
خنزير بري
خنزير بري
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات من مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم وتسبب في فوضى في محطة للسكك الحديدية في مدينة "قوانغتشو" الصينية قبل أن يهرب بعيدا.وتعتبر قوانغتشو ثالث أكبر مدينة في الصين، وهي عاصمة مقاطعة غوانغدونغ ومركز تجاري مزدهر. وكانت مدينة قوانغتشو تعد ميناء استراتيجيا لقرون، بسبب موقعها على نهر اللؤلؤ، وقربها من هونغ كونغ."البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديوروسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, خنزير بري, خنزير بري
نادي الفيديو, الصين, خنزير بري, خنزير بري
"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم محطة للسكك الحديدية، في الصين.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات من مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم وتسبب في فوضى في محطة للسكك الحديدية في مدينة "قوانغتشو" الصينية قبل أن يهرب بعيدا.
وتعتبر قوانغتشو ثالث أكبر مدينة في الصين، وهي عاصمة مقاطعة غوانغدونغ
ومركز تجاري مزدهر. وكانت مدينة قوانغتشو تعد ميناء استراتيجيا لقرون، بسبب موقعها على نهر اللؤلؤ، وقربها من هونغ كونغ.