"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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بلا قيود
خبير: الانزلاق نحو الصدام المباشر بين القوى الغربية وإيران سيؤدي إلى حرب قد تكون عالمية
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ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
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29 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
17:33 GMT
29 د
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
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مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240814/مطاردة-من-نوع-آخر-رجال-الأمن-يطاردون-خنزيرا-بريا-داخل-محطة-للسكك-الحديدية-في-الصين-فيديو-1091734572.html
"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم محطة للسكك الحديدية، في الصين. 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T13:02+0000
2024-08-14T13:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
خنزير بري
خنزير بري
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات من مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم وتسبب في فوضى في محطة للسكك الحديدية في مدينة "قوانغتشو" الصينية قبل أن يهرب بعيدا.وتعتبر قوانغتشو ثالث أكبر مدينة في الصين، وهي عاصمة مقاطعة غوانغدونغ ومركز تجاري مزدهر. وكانت مدينة قوانغتشو تعد ميناء استراتيجيا لقرون، بسبب موقعها على نهر اللؤلؤ، وقربها من هونغ كونغ."البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديوروسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
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نادي الفيديو, الصين, خنزير بري, خنزير بري
نادي الفيديو, الصين, خنزير بري, خنزير بري

"مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو

13:02 GMT 14.08.2024
© Photo / Xخنزير بري في أحد محطات السكك الحديدية في الصين
خنزير بري في أحد محطات السكك الحديدية في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم محطة للسكك الحديدية، في الصين.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات من مطاردة رجال الأمن لخنزير بري اقتحم وتسبب في فوضى في محطة للسكك الحديدية في مدينة "قوانغتشو" الصينية قبل أن يهرب بعيدا.
وتعتبر قوانغتشو ثالث أكبر مدينة في الصين، وهي عاصمة مقاطعة غوانغدونغ ومركز تجاري مزدهر. وكانت مدينة قوانغتشو تعد ميناء استراتيجيا لقرون، بسبب موقعها على نهر اللؤلؤ، وقربها من هونغ كونغ.
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
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