روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240813/روسيا-بركان-إيبيكو-في-جزر-الكوريل-ينفث-رماده-فيديو--1091674485.html
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل، في روسيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T09:14+0000
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بركان
رماد بركاني
نادي الفيديو
روسيا
جزر
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وثقت مجموعة من السياح ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل الروسية، حيث أظهرت اللقطات قذف البركان لعمود من الرماد البركاني إلى ارتفاعات عالية.يُشار إلى أن بركان "إيبيكو" يقع على ارتفاع 1156 مترا، ويبعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي، وأن البركان ينفث رماده بشكل منتظم ومستمر، منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. "البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
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بركان, رماد بركاني, نادي الفيديو, روسيا, جزر
بركان, رماد بركاني, نادي الفيديو, روسيا, جزر

روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو

09:14 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 13.08.2024)
© Photo / Xثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل في روسيا
ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل، في روسيا.
وثقت مجموعة من السياح ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل الروسية، حيث أظهرت اللقطات قذف البركان لعمود من الرماد البركاني إلى ارتفاعات عالية.
يُشار إلى أن بركان "إيبيكو" يقع على ارتفاع 1156 مترا، ويبعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي، وأن البركان ينفث رماده بشكل منتظم ومستمر، منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
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