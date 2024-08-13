https://sarabic.ae/20240813/روسيا-بركان-إيبيكو-في-جزر-الكوريل-ينفث-رماده-فيديو--1091674485.html
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل، في روسيا. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T09:14+0000
2024-08-13T09:14+0000
2024-08-13T09:28+0000
مجتمع
بركان
رماد بركاني
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روسيا
جزر
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وثقت مجموعة من السياح ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل الروسية، حيث أظهرت اللقطات قذف البركان لعمود من الرماد البركاني إلى ارتفاعات عالية.يُشار إلى أن بركان "إيبيكو" يقع على ارتفاع 1156 مترا، ويبعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي، وأن البركان ينفث رماده بشكل منتظم ومستمر، منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016. "البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
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بركان, رماد بركاني, نادي الفيديو, روسيا, جزر
بركان, رماد بركاني, نادي الفيديو, روسيا, جزر
روسيا... بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل ينفث رماده... فيديو
09:14 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 09:28 GMT 13.08.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل، في روسيا.
وثقت مجموعة من السياح ثوران بركان "إيبيكو" في جزر الكوريل الروسية، حيث أظهرت اللقطات قذف البركان لعمود من الرماد البركاني إلى ارتفاعات عالية.
يُشار إلى أن بركان "إيبيكو" يقع على ارتفاع 1156 مترا، ويبعد سبعة كيلومترات شمال غرب مدينة سيفيروكوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة جبال فيرنادسكي، وأن البركان ينفث رماده بشكل منتظم ومستمر،
منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.