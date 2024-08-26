مشهد لروبوتات على شكل فتيات فاتنات الجمال في بكين يثير الجدل... فيديو
© Photo / x/abdullafexمشاهد متداولة لروبوتات شبيهة بالفتيات خلال "المؤتمر العالمي للروبوتات 2024" في بكين
© Photo / x/abdullafex
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تصدر مقطع فيديو لسير روبوتات شبيهة بالبشر إلى حد كبير وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، ما جعل البعض يشكك بدقته.
ويظهر في الفيديو الذي صور خلال فعاليات "المؤتمر العالمي للروبوتات 2024" مجموعة من الروبوتات على شكل فتيات جميلات يمشين أمام الجمهور في مشهد لافت، الأمر الذي جعل البعض يشكك بوجود فتاة حقيقية ترتدي زي الروبوت في العرض.
📹روبوتات شبيهة بالبشر تتجول في "المؤتمر العالمي للروبوتات 2024" في بكين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 26, 2024
شهدت فعاليات مؤتمر الروبوتات العالمي 2024 المقامة في بكين، عرض أحدث التطورات في ابتكارات الروبوتات من كبرى الشركات ومعاهد البحث العالمية.
وكان للروبوتات الشبيهة بالبشر وقع خاص، حيث عرض 27 روبوتًا، وهو أكبر… pic.twitter.com/8Zo0QEWJJx
وشهد المعرض الكشف عن نماذج من أفضل الروبوتات في العالم، التي تشبه إلى حد كبير البشر التي عرضتها مراكز ومعاهد الأبحاث العلمية وكبريات الشركات المختصة في هذا المجال.
وكان للروبوتات الشبيهة بالبشر وقع خاص على المشاركين في المعرض وخارجه، حيث عرض 27 روبوتًا، وهو أكبر عدد في تاريخ المؤتمر.