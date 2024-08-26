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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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https://sarabic.ae/20240826/التنين-الفضي-تقليد-صيني-طريف-فيديو--1092117141.html
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سكان أحد المدن الصينية وهم يتعرضون لأمواج البحر، في تقليد شعبي يعرف بـ"التنين الفضي". 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T19:34+0000
2024-08-26T19:34+0000
نادي الفيديو
الصين
مجتمع
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انتشر مقطع فيديو عل منصات التواصل الاجتماعي، لسكان من مدينة هانغتشو الصينية، يقومون بممارسة هواية تعود لآلاف السنين، حيث يتعرضون للأمواج التي يصل ارتفاعها في فترات المد العالي إلى 8 -9 أمتار، وتُعرف هذه الظاهرة بين السكان المحليين باسم "التنين الفضي"، وتعتبر أحد المشاهد السياحية في المدينة.ويظهر الفيديو ظواهر من المد والجزر تتدفق من خلالها مياه نهر تشيانتانغ في الصين بسرعة كبيرة، قبل أن ترتطم بالأرصفة وسط هتاف آلاف المتفرجين. ويقدر عدد المشاهدين عادة بنحو 100 ألف شخص، بينهم السياح والسكان المحليون الذين يتوافدون إلى ضفاف النهر من أجل مشاهدة هذا العرض الطبيعي الرائع.امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديوإيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو

19:34 GMT 26.08.2024
© Photo / Xتقليد شعبي في الصين يعرف بـ"التنين الفضي"
تقليد شعبي في الصين يعرف بـالتنين الفضي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سكان أحد المدن الصينية وهم يتعرضون لأمواج البحر، في تقليد شعبي يعرف بـ"التنين الفضي".
انتشر مقطع فيديو عل منصات التواصل الاجتماعي، لسكان من مدينة هانغتشو الصينية، يقومون بممارسة هواية تعود لآلاف السنين، حيث يتعرضون للأمواج التي يصل ارتفاعها في فترات المد العالي إلى 8 -9 أمتار، وتُعرف هذه الظاهرة بين السكان المحليين باسم "التنين الفضي"، وتعتبر أحد المشاهد السياحية في المدينة.
ويظهر الفيديو ظواهر من المد والجزر تتدفق من خلالها مياه نهر تشيانتانغ في الصين بسرعة كبيرة، قبل أن ترتطم بالأرصفة وسط هتاف آلاف المتفرجين. ويقدر عدد المشاهدين عادة بنحو 100 ألف شخص، بينهم السياح والسكان المحليون الذين يتوافدون إلى ضفاف النهر من أجل مشاهدة هذا العرض الطبيعي الرائع.
امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديو
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
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