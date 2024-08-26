https://sarabic.ae/20240826/التنين-الفضي-تقليد-صيني-طريف-فيديو--1092117141.html
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سكان أحد المدن الصينية وهم يتعرضون لأمواج البحر، في تقليد شعبي يعرف بـ"التنين الفضي". 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T19:34+0000
2024-08-26T19:34+0000
2024-08-26T19:34+0000
نادي الفيديو
الصين
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092116985_0:161:714:563_1920x0_80_0_0_13154cc457febcea95210d0a54004b1d.jpg
انتشر مقطع فيديو عل منصات التواصل الاجتماعي، لسكان من مدينة هانغتشو الصينية، يقومون بممارسة هواية تعود لآلاف السنين، حيث يتعرضون للأمواج التي يصل ارتفاعها في فترات المد العالي إلى 8 -9 أمتار، وتُعرف هذه الظاهرة بين السكان المحليين باسم "التنين الفضي"، وتعتبر أحد المشاهد السياحية في المدينة.ويظهر الفيديو ظواهر من المد والجزر تتدفق من خلالها مياه نهر تشيانتانغ في الصين بسرعة كبيرة، قبل أن ترتطم بالأرصفة وسط هتاف آلاف المتفرجين. ويقدر عدد المشاهدين عادة بنحو 100 ألف شخص، بينهم السياح والسكان المحليون الذين يتوافدون إلى ضفاف النهر من أجل مشاهدة هذا العرض الطبيعي الرائع.امرأة تتشبث بعمود بعد أن جرفتها مياه الفيضانات... فيديوإيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1a/1092116985_0:94:714:630_1920x0_80_0_0_92f01b2431ae52cadbc02de2827039c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سكان أحد المدن الصينية وهم يتعرضون لأمواج البحر، في تقليد شعبي يعرف بـ"التنين الفضي".
انتشر مقطع فيديو عل منصات التواصل الاجتماعي، لسكان من مدينة هانغتشو الصينية، يقومون بممارسة هواية تعود لآلاف السنين، حيث يتعرضون للأمواج التي يصل ارتفاعها في فترات المد العالي إلى 8 -9 أمتار، وتُعرف هذه الظاهرة بين السكان المحليين باسم "التنين الفضي"، وتعتبر أحد المشاهد السياحية في المدينة.
ويظهر الفيديو ظواهر من المد والجزر تتدفق من خلالها مياه نهر تشيانتانغ في الصين بسرعة كبيرة،
قبل أن ترتطم بالأرصفة وسط هتاف آلاف المتفرجين. ويقدر عدد المشاهدين عادة بنحو 100 ألف شخص، بينهم السياح والسكان المحليون الذين يتوافدون إلى ضفاف النهر من أجل مشاهدة هذا العرض الطبيعي الرائع.