https://sarabic.ae/20240815/إيطاليا-مشاهد-لثوران-بركان-إتنا-فيديو--1091776316.html
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي مقطعا مصورا لثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:01+0000
2024-08-15T13:01+0000
2024-08-15T13:01+0000
مجتمع
بركان
إيطاليا
العالم
براكين
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ويظهر الفيديو لقطات لثوران بركان "إتنا" في الجزيرة الإيطالية، الذي تجدد مرة أخرى الليلة، بسبب انبعاثات رماد البركان في أجواء الجزيرة، وتم إغلاق مطار "كاتانيا" في الجزيرة، حتى الساعة 6 مساء.ويعتبر بركان "إتنا"، الذي يقع في شرق جزيرة صقلية، بالقرب من مدينتي ميسينا وكاتانيا، أحد أكبر البراكين النشطة في أوروبا في الوقت الحالي، ويبلغ ارتفاعه 3369 مترا."البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بركان, إيطاليا, العالم, براكين
بركان, إيطاليا, العالم, براكين
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي مقطعا مصورا لثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية.
ويظهر الفيديو لقطات لثوران بركان "إتنا" في الجزيرة الإيطالية، الذي تجدد مرة أخرى الليلة، بسبب انبعاثات رماد البركان في أجواء الجزيرة، وتم إغلاق مطار "كاتانيا" في الجزيرة، حتى الساعة 6 مساء.
ويعتبر بركان "إتنا"، الذي يقع في شرق جزيرة صقلية،
بالقرب من مدينتي ميسينا وكاتانيا، أحد أكبر البراكين النشطة في أوروبا في الوقت الحالي، ويبلغ ارتفاعه 3369 مترا.