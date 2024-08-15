إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
مشاركة عربية ناجحة في اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
عدنان منصور: واشنطن وحلفاؤها يدعمون كييف لهزيمة روسيا وهذا لن يتحقق
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب ومؤشرات المجاعة واستمرار القتال في أنحاء البلاد
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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https://sarabic.ae/20240815/إيطاليا-مشاهد-لثوران-بركان-إتنا-فيديو--1091776316.html
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي مقطعا مصورا لثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:01+0000
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مجتمع
بركان
إيطاليا
العالم
براكين
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ويظهر الفيديو لقطات لثوران بركان "إتنا" في الجزيرة الإيطالية، الذي تجدد مرة أخرى الليلة، بسبب انبعاثات رماد البركان في أجواء الجزيرة، وتم إغلاق مطار "كاتانيا" في الجزيرة، حتى الساعة 6 مساء.ويعتبر بركان "إتنا"، الذي يقع في شرق جزيرة صقلية، بالقرب من مدينتي ميسينا وكاتانيا، أحد أكبر البراكين النشطة في أوروبا في الوقت الحالي، ويبلغ ارتفاعه 3369 مترا."البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو"السيارات الحوامل" تظهر في الصين.. والمولود "بالون حراري".. فيديو
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بركان, إيطاليا, العالم, براكين
بركان, إيطاليا, العالم, براكين

إيطاليا... مشاهد لثوران بركان "إتنا"... فيديو

13:01 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Marco Di Marcoثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، 3 أغسطس 2022
ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا بالقرب من العاصمة ريكيافيك، 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Marco Di Marco
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي مقطعا مصورا لثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية.
ويظهر الفيديو لقطات لثوران بركان "إتنا" في الجزيرة الإيطالية، الذي تجدد مرة أخرى الليلة، بسبب انبعاثات رماد البركان في أجواء الجزيرة، وتم إغلاق مطار "كاتانيا" في الجزيرة، حتى الساعة 6 مساء.
ويعتبر بركان "إتنا"، الذي يقع في شرق جزيرة صقلية، بالقرب من مدينتي ميسينا وكاتانيا، أحد أكبر البراكين النشطة في أوروبا في الوقت الحالي، ويبلغ ارتفاعه 3369 مترا.
"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
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