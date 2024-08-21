https://sarabic.ae/20240821/إشراق-سبع-شموس-في-ظاهرة-نادرة-بالصين-فيديو-1091959138.html
"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو
"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت الصين حادثة نادرة ومدهشة، حيث ظهرت "سبع شموس" بآن واحد في سماء البلاد. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:21+0000
2024-08-21T11:21+0000
2024-08-21T11:21+0000
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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ظاهرة بصرية نادرة، وهي ظهور "سبع شموس" في مقاطعة سيتشوان في الصين، في ظاهرة بصرية نادرة.وهذه الظاهرة ناتجة عن انكسار وتشتت الضوء في الغلاف الجوي، وتحدث في الأجواء الباردة عندما تتواجد بلورات جليدية في الهواء، ما يؤدي إلى تشكيل صور متعددة للشمس.وتعرف هذه الظاهرة باسم "الشمس الكاذبة" أو "باريهيليا"، ولا تشكل أي خطر على البشر، وأكدت السلطات الصينية للسكان المحليين بعدم وجود أي داعٍ للقلق.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو
شهدت الصين حادثة نادرة ومدهشة، حيث ظهرت "سبع شموس" بآن واحد في سماء البلاد.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ظاهرة بصرية نادرة، وهي ظهور "سبع شموس" في مقاطعة سيتشوان في الصين، في ظاهرة بصرية نادرة.
وهذه الظاهرة ناتجة عن انكسار وتشتت الضوء في الغلاف الجوي، وتحدث في الأجواء الباردة عندما تتواجد بلورات جليدية في الهواء، ما يؤدي إلى تشكيل صور متعددة للشمس.
وتعرف هذه الظاهرة باسم "الشمس الكاذبة" أو "باريهيليا"، ولا تشكل أي خطر على البشر، وأكدت السلطات الصينية للسكان المحليين بعدم وجود أي داعٍ للقلق.