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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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https://sarabic.ae/20240821/إشراق-سبع-شموس-في-ظاهرة-نادرة-بالصين-فيديو-1091959138.html
"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو
"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت الصين حادثة نادرة ومدهشة، حيث ظهرت "سبع شموس" بآن واحد في سماء البلاد. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:21+0000
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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ظاهرة بصرية نادرة، وهي ظهور "سبع شموس" في مقاطعة سيتشوان في الصين، في ظاهرة بصرية نادرة.وهذه الظاهرة ناتجة عن انكسار وتشتت الضوء في الغلاف الجوي، وتحدث في الأجواء الباردة عندما تتواجد بلورات جليدية في الهواء، ما يؤدي إلى تشكيل صور متعددة للشمس.وتعرف هذه الظاهرة باسم "الشمس الكاذبة" أو "باريهيليا"، ولا تشكل أي خطر على البشر، وأكدت السلطات الصينية للسكان المحليين بعدم وجود أي داعٍ للقلق.
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

"إشراق سبع شموس" في ظاهرة نادرة بالصين... فيديو

11:21 GMT 21.08.2024
© Photo / unsplash/Thomas de LUZEمشهد للشمس خلال الغروب
مشهد للشمس خلال الغروب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / unsplash/Thomas de LUZE
تابعنا عبر
شهدت الصين حادثة نادرة ومدهشة، حيث ظهرت "سبع شموس" بآن واحد في سماء البلاد.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، ظاهرة بصرية نادرة، وهي ظهور "سبع شموس" في مقاطعة سيتشوان في الصين، في ظاهرة بصرية نادرة.
وهذه الظاهرة ناتجة عن انكسار وتشتت الضوء في الغلاف الجوي، وتحدث في الأجواء الباردة عندما تتواجد بلورات جليدية في الهواء، ما يؤدي إلى تشكيل صور متعددة للشمس.
وتعرف هذه الظاهرة باسم "الشمس الكاذبة" أو "باريهيليا"، ولا تشكل أي خطر على البشر، وأكدت السلطات الصينية للسكان المحليين بعدم وجود أي داعٍ للقلق.
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