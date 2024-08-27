https://sarabic.ae/20240827/روسيا-ازدحام-مروري-والسبب-دب-صغير-فيديو-1092146580.html
روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو
روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب صغير تسبب في أزمة مرور على أحد الطرق السريعة في مقاطعة تفير الروسية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T17:32+0000
2024-08-27T17:32+0000
2024-08-27T17:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092146717_0:11:1284:733_1920x0_80_0_0_5bd86c1295c5b05f3b7701dec4532081.jpg
ويُظهر الفيديو دبا صغيرا على الطريق السريع "إم-11" في مقاطعة تفير الروسية، بعد أن خرج من فتحة في سياج مجاورة وركض مباشرة نحو الطريق. واضطر السائقون إلى إبطاء سرعة سياراتهم وتتبع الدب ببطء لعدة كيلومترات، إلى أن ابتعد في النهاية وغيّر مساره واختفى في الغابة المجاورة للطريق.وتم الاتصال بخدمة الطوارئ للحضور إلى المكان، ولكن الدب الصغير اختفى قبل وصولهم، وتم إصلاح الفتحة الموجودة في السياج، ولم يصب أحد نتيجة الحادث."سماء برتقالية"... عاصفة رملية تغير لون السماء في السودان... فيديو"التنين الفضي".. تقليد صيني طريف... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092146717_0:0:1284:964_1920x0_80_0_0_90173cf33bea1eefa2032464e2d63395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
روسيا... ازدحام مروري والسبب "دب صغير"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدب صغير تسبب في أزمة مرور على أحد الطرق السريعة في مقاطعة تفير الروسية.
ويُظهر الفيديو دبا صغيرا على الطريق السريع "إم-11" في مقاطعة تفير الروسية، بعد أن خرج من فتحة في سياج مجاورة وركض مباشرة نحو الطريق.
واضطر السائقون إلى إبطاء سرعة سياراتهم وتتبع الدب ببطء لعدة كيلومترات، إلى أن ابتعد في النهاية وغيّر مساره واختفى في الغابة المجاورة للطريق.
وتم الاتصال بخدمة الطوارئ للحضور إلى المكان،
ولكن الدب الصغير اختفى قبل وصولهم، وتم إصلاح الفتحة الموجودة في السياج، ولم يصب أحد نتيجة الحادث.