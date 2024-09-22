https://sarabic.ae/20240922/وفاة-مغن-تركي-شهير-على-المسرح-فيديو-1092990021.html

وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو

وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو

سبوتنيك عربي

توفي مغني تركي شهير، أمس السبت، عن عمر 52 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحيائه حفلا فنيا في أحد فنادق اسطنبول. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T13:48+0000

2024-09-22T13:48+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "إي كول"، مساء أمس السبت، أن ميتين أرولات، المغني التركي المعروف، قد اشتكى خلال إحيائه لحفل غنائي من الخدر في يده اليسرى، إلا أنه قرر مواصلة الغناء، قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه.ورغم مصادفة وجود ممرضة كانت حاضرة الحفل حاولت إسعافه فقد تم نقله عبر سيارة إسعاف المغني إلى المستشفى، إلا أنه توفي وسط صدمة كبيرة في عالم الفن والغناء في تركيا.وأشار الموقع إلى أن صلاة الجنازة ستقام على المغني التركي في أحد مساجد إسطنبول، اليوم الأحد، قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة إزمير، ودفنه هناك، يوم غد الاثنين.ويذكر أن ميتين أرولات المغني الراحل من مواليد العام 1972، وهو حاصل على درجة جامعية في إدارة الأعمال، في وقت دخل عالم الغناء والموسيقى بأول ألبوم غنائي له عام 1995.

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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, الأخبار