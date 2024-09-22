https://sarabic.ae/20240922/وفاة-مغن-تركي-شهير-على-المسرح-فيديو-1092990021.html
وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو
وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو
سبوتنيك عربي
توفي مغني تركي شهير، أمس السبت، عن عمر 52 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحيائه حفلا فنيا في أحد فنادق اسطنبول. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:48+0000
2024-09-22T13:48+0000
2024-09-22T13:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102055/49/1020554963_0:108:1001:671_1920x0_80_0_0_2ac7eda0b80a128bf9c4a96e92abb16d.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "إي كول"، مساء أمس السبت، أن ميتين أرولات، المغني التركي المعروف، قد اشتكى خلال إحيائه لحفل غنائي من الخدر في يده اليسرى، إلا أنه قرر مواصلة الغناء، قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه.ورغم مصادفة وجود ممرضة كانت حاضرة الحفل حاولت إسعافه فقد تم نقله عبر سيارة إسعاف المغني إلى المستشفى، إلا أنه توفي وسط صدمة كبيرة في عالم الفن والغناء في تركيا.وأشار الموقع إلى أن صلاة الجنازة ستقام على المغني التركي في أحد مساجد إسطنبول، اليوم الأحد، قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة إزمير، ودفنه هناك، يوم غد الاثنين.ويذكر أن ميتين أرولات المغني الراحل من مواليد العام 1972، وهو حاصل على درجة جامعية في إدارة الأعمال، في وقت دخل عالم الغناء والموسيقى بأول ألبوم غنائي له عام 1995.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102055/49/1020554963_0:15:1001:765_1920x0_80_0_0_b3998ecd772708fbf243d13ff392c2c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
وفاة مغن تركي شهير على المسرح... فيديو
توفي مغني تركي شهير، أمس السبت، عن عمر 52 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال إحيائه حفلا فنيا في أحد فنادق اسطنبول.
وذكر الموقع الإلكتروني "إي كول"، مساء أمس السبت، أن ميتين أرولات، المغني التركي المعروف، قد اشتكى خلال إحيائه لحفل غنائي من الخدر في يده اليسرى، إلا أنه قرر مواصلة الغناء، قبل أن يسقط على الأرض مغشيا عليه.
ورغم مصادفة وجود ممرضة كانت حاضرة الحفل حاولت إسعافه فقد تم نقله عبر سيارة إسعاف المغني إلى المستشفى، إلا أنه توفي وسط صدمة كبيرة في عالم الفن والغناء
في تركيا.
وأشار الموقع إلى أن صلاة الجنازة ستقام على المغني التركي في أحد مساجد إسطنبول، اليوم الأحد، قبل نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة إزمير، ودفنه هناك، يوم غد الاثنين.
ويذكر أن ميتين أرولات المغني الراحل من مواليد العام 1972، وهو حاصل على درجة جامعية في إدارة الأعمال
، في وقت دخل عالم الغناء والموسيقى بأول ألبوم غنائي له عام 1995.