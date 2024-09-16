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القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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عز العرب رئيسا... وامرأة في منصب مهم ضمن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر
عز العرب رئيسا... وامرأة في منصب مهم ضمن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر
سبوتنيك عربي
أجرى البنك التجاري الدولي في مصر تعديلات على تشكیل مجلس إدارته، شملت ترشيح مجلس الإدارة لنيفين صبور، رئيسا غير تنفيذيا للمجلس لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:05+0000
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وقال موقع "اليوم السابع"، إن "مجلس الإدارة قرر تعيين هشام عز العرب، رئيسا تنفيذيا وعضوا بمجلس الإدارة، خلفاً لحسين أباظة، الذي أنهى فترة عمله بالبنك التجاري الدولي كما كان مخططاً له سابقاً، وترشيح عمرو الجنايني، عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين المصرفى طوني برستيدج، مستشارا تنفيذيا لمجلس الإدارة، وإسلام زكري، عضواً تنفيذياً بالمجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة "سي أي بي" كينيا".وأضاف الموقع أن "الترشيحات لتلك المناصب تأتي في إطار البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة الرامية إلى تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أوجه نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس الإعداد ودعم عدد من القادة المستقبليين".وبحسب الموقع، أجمع مجلس الإدارة على اختيار عز العرب، لمنصب الرئيس التنفيذي لمدة 3 سنوات، نظرا لخبرته المؤسسية العميقة ورؤيته وقيادته للبنك التجاري الدولي في السابق، فضلاً عن درايته بالأسواق المالية الدولية والعالمية.يحسب لعز العرب كذلك أنه عزز خلال فترة ولايته ثقافة وروح المبادرة والجدارة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر، وشهد البنك نموا استثنائيا وأداء متفوقا بين أقرانه على الصعيدين المحلي والدولي.
https://sarabic.ae/20240710/المركزي-المصري-يعلن-تراجع-معدل-التضخم-الأساسي--1090673211.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

عز العرب رئيسا... وامرأة في منصب مهم ضمن مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مصر

10:05 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورأوراق نقدية
أوراق نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . Anton Denisov
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أجرى البنك التجاري الدولي في مصر تعديلات على تشكیل مجلس إدارته، شملت ترشيح مجلس الإدارة لنيفين صبور، رئيسا غير تنفيذيا للمجلس لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.
وقال موقع "اليوم السابع"، إن "مجلس الإدارة قرر تعيين هشام عز العرب، رئيسا تنفيذيا وعضوا بمجلس الإدارة، خلفاً لحسين أباظة، الذي أنهى فترة عمله بالبنك التجاري الدولي كما كان مخططاً له سابقاً، وترشيح عمرو الجنايني، عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين المصرفى طوني برستيدج، مستشارا تنفيذيا لمجلس الإدارة، وإسلام زكري، عضواً تنفيذياً بالمجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة "سي أي بي" كينيا".
وأضاف الموقع أن "الترشيحات لتلك المناصب تأتي في إطار البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة الرامية إلى تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة أوجه نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس الإعداد ودعم عدد من القادة المستقبليين".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
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10 يوليو, 16:48 GMT
وبحسب الموقع، أجمع مجلس الإدارة على اختيار عز العرب، لمنصب الرئيس التنفيذي لمدة 3 سنوات، نظرا لخبرته المؤسسية العميقة ورؤيته وقيادته للبنك التجاري الدولي في السابق، فضلاً عن درايته بالأسواق المالية الدولية والعالمية.

يذكر أن هشام عز العرب، كان قد تولى رئاسة المجلس، في مارس/ آذار 2023، حيث أسهم وقتها في وضع وتنفيذ التوجه الاستراتيجي للبنك وتطوره من مجرد بنك مقرض للشركات إلى تقلده ريادة بنوك القطاع الخاص في مصر وتعزيز علامته التجارية الدولية في ظل العديد من التحديات.

يحسب لعز العرب كذلك أنه عزز خلال فترة ولايته ثقافة وروح المبادرة والجدارة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر، وشهد البنك نموا استثنائيا وأداء متفوقا بين أقرانه على الصعيدين المحلي والدولي.
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