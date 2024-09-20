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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240920/بطريقة-مشينة-روبوت-يعتقل-مجرما-في-أمريكا-ويمشي-عليه-فيديو---1092941599.html
"بطريقة مشينة"... روبوت يعتقل مجرما في أمريكا و"يمشي عليه"... فيديو
"بطريقة مشينة"... روبوت يعتقل مجرما في أمريكا و"يمشي عليه"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت يتبع للشرطة الأمريكية، وهو يقوم باعتقال أحد المجرمين، في ولاية تكساس الأمريكية. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T14:38+0000
2024-09-20T14:38+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام المجرم المدعو فيليكس ديلاروزا، بإلقاء غطاء على الروبوت وإطلاق النار عليه من مسدسه. في حين استخدم الروبوت الغاز المسيل للدموع وقام بتثبيت المجرم على الأرض.يُذكر أن ديلاروزا مطلوب في الولايات المتحدة، وفي عام 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة إنتاج وتسليم مادة محظورة، ولكن تم الإفراج عنه في أوائل عام 2022."باندا مزور"... حديقة حيوان صينية تخدع زوارها بتلوين الكلاب... فيديومشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

"بطريقة مشينة"... روبوت يعتقل مجرما في أمريكا و"يمشي عليه"... فيديو

14:38 GMT 20.09.2024
© Photo / Xصورة لروبوت يعتقل مجرما في أمريكا
صورة لروبوت يعتقل مجرما في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت يتبع للشرطة الأمريكية، وهو يقوم باعتقال أحد المجرمين، في ولاية تكساس الأمريكية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام المجرم المدعو فيليكس ديلاروزا، بإلقاء غطاء على الروبوت وإطلاق النار عليه من مسدسه. في حين استخدم الروبوت الغاز المسيل للدموع وقام بتثبيت المجرم على الأرض.
يُذكر أن ديلاروزا مطلوب في الولايات المتحدة، وفي عام 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة إنتاج وتسليم مادة محظورة، ولكن تم الإفراج عنه في أوائل عام 2022.
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