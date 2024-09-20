https://sarabic.ae/20240920/باندا-مزور-حديقة-حيوان-صينية-تخدع-زوارها-بتلوين-الكلاب-فيديو--1092925380.html
"باندا مزور"... حديقة حيوان صينية تخدع زوارها بتلوين الكلاب... فيديو
"باندا مزور"... حديقة حيوان صينية تخدع زوارها بتلوين الكلاب... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت حديقة حيوان في الصين، عن فصيلة جديدة من الباندا تم جلبها للحديقة و قالوا إنها من فصيلة "كلاب الباندا". 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T11:45+0000
2024-09-20T11:45+0000
2024-09-20T11:45+0000
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وأظهر مقطع فيديو، صوّره أحد زوار الحديقة، لأحد الكلاب المتنكرة بشكل غير خفي، وهو يلهث بوضوح، وبعد لحظات يمكن رؤية كلب ثانٍ يتجول بذيل طويل.ولاحقا اعترفت حديقة الحيوان بأنها صبغت الكلاب في الحديقة.رصد دب "يسير على قدمين" في مشهد نادر... فيديووقام مسؤولو حديقة الحيوان هناك بصبغ وجوه عدد من الكلاب وعرضها، وعندما سُئلوا عن سبب محاولتهم خداع الزوار، قال ممثل الحديقة: "لا توجد دببة باندا في حديقة الحيوان، وقمنا بذلك نتيجة لهذا السبب".مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
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نادي الفيديو, منوعات
"باندا مزور"... حديقة حيوان صينية تخدع زوارها بتلوين الكلاب... فيديو
أعلنت حديقة حيوان في الصين، عن فصيلة جديدة من الباندا تم جلبها للحديقة و قالوا إنها من فصيلة "كلاب الباندا".
وأظهر مقطع فيديو، صوّره أحد زوار الحديقة، لأحد الكلاب المتنكرة بشكل غير خفي، وهو يلهث بوضوح، وبعد لحظات يمكن رؤية كلب ثانٍ يتجول بذيل طويل.
وحاولت إدارة حديقة الحيوان في البداية تبرير الموقف من خلال "ادعاء غريب" بأن الحيوانات كانت من سلالة من "كلاب الباندا"، وبعد شكوك من الزوار حول تصرفات "الباندا" قامت السلطات بالتحقيق وتبين أنها كلاب تم تلوينها.
ولاحقا اعترفت حديقة الحيوان بأنها صبغت الكلاب في الحديقة.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها حديقة حيوان صينية ردود فعل عنيفة بسبب ذات الخدعة، حيث تم اكتشاف مجموعة من الباندا المزيفة في حديقة حيوان بمقاطعة جيانغسو، في مايو/ أيار الماضي.
وقام مسؤولو حديقة الحيوان هناك بصبغ وجوه عدد من الكلاب وعرضها، وعندما سُئلوا عن سبب محاولتهم خداع الزوار، قال ممثل الحديقة: "لا توجد دببة باندا في حديقة الحيوان، وقمنا بذلك نتيجة لهذا السبب".