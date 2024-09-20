مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
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ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240920/مشهد-درامي-لإنقاذ-شابة-سقطت-من-قطار-تستقله-في-الهند-فيديو----1092920559.html
مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو للحظة إنقاذ سيدة من الموت، بعد أن سقطت من القطار الذي كانت تستقله. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:45+0000
2024-09-20T08:45+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفات حماية السكك الحديدية الهندية، بإنقاذ امرأة سقطت من قطار كانت تستقله، وذلك في محطة قطارات محلية.يُذكر أن شبكة القطارات في الهند واحدة من الأكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف، فيما تتكرر حوادث القطارات في الهند بشكل سنوي.قطار ضخم يقطع 80 كيلومترا دون سائق في مشهد كأفلام الخيال... فيديوانطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو

08:45 GMT 20.09.2024
© Photo / Xصورة لامرأة تنجو من الموت بأعجوبة من على سكة القطار في الهند
صورة لامرأة تنجو من الموت بأعجوبة من على سكة القطار في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو للحظة إنقاذ سيدة من الموت، بعد أن سقطت من القطار الذي كانت تستقله.
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفات حماية السكك الحديدية الهندية، بإنقاذ امرأة سقطت من قطار كانت تستقله، وذلك في محطة قطارات محلية.
يُذكر أن شبكة القطارات في الهند واحدة من الأكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف، فيما تتكرر حوادث القطارات في الهند بشكل سنوي.
قطار ضخم يقطع 80 كيلومترا دون سائق في مشهد كأفلام الخيال... فيديو
انطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
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