https://sarabic.ae/20240920/مشهد-درامي-لإنقاذ-شابة-سقطت-من-قطار-تستقله-في-الهند-فيديو----1092920559.html
مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو للحظة إنقاذ سيدة من الموت، بعد أن سقطت من القطار الذي كانت تستقله. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T08:45+0000
2024-09-20T08:45+0000
2024-09-20T08:45+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفات حماية السكك الحديدية الهندية، بإنقاذ امرأة سقطت من قطار كانت تستقله، وذلك في محطة قطارات محلية.يُذكر أن شبكة القطارات في الهند واحدة من الأكبر في العالم وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف، فيما تتكرر حوادث القطارات في الهند بشكل سنوي.قطار ضخم يقطع 80 كيلومترا دون سائق في مشهد كأفلام الخيال... فيديوانطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
مشهد درامي لإنقاذ شابة سقطت من قطار تستقله في الهند... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، مقطع فيديو للحظة إنقاذ سيدة من الموت، بعد أن سقطت من القطار الذي كانت تستقله.
ويُظهر الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام موظفات حماية السكك الحديدية الهندية، بإنقاذ امرأة سقطت من قطار كانت تستقله، وذلك في محطة قطارات محلية.
يُذكر أن شبكة القطارات في الهند واحدة من الأكبر في العالم
وتبقى وسيلة النقل الرئيسية في البلد المترامي الأطراف، فيما تتكرر حوادث القطارات في الهند بشكل سنوي.