https://sarabic.ae/20240828/انطلاق-أول-قطار-روسي-ذاتي-القيادة-في-موسكو-فيديو-1092165044.html
انطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
انطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت روسيا، اليوم الأربعاء، من إطلاق قطار "لاستوتشكا"، أول قطار روسي من دون سائق، في العاصمة موسكو. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T11:05+0000
2024-08-28T11:05+0000
2024-08-28T11:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مؤسسة السكك الحديدية الروسية أطلقت أول قطار روسي دون سائق، وبدأ بنقل الركاب.والتقى الصحفيون وركاب الرحلة الأولى لقطار"لاستوتشكا"، اليوم الأربعاء، في إحدى محطات مترو موسكو الدائري. وتوقف القطار ذاتيا عندما وصل إلى المحطة، وبعد أن صعد الركاب أغلق السائق الأبواب، وانطلق القطار من تلقاء ذاته.وذكرت السكك الحديدية الروسية أن المستوى التالي من الأتمتة، الرابع، هو قطار دون تواجد شخص في مقصورة التحكم. ومن المقرر إطلاق مثل هذه القطارات في عام 2026.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
انطلاق أول قطار روسي ذاتي القيادة في موسكو... فيديو
تمكنت روسيا، اليوم الأربعاء، من إطلاق قطار "لاستوتشكا"، أول قطار روسي من دون سائق، في العاصمة موسكو.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن مؤسسة السكك الحديدية الروسية أطلقت أول قطار روسي دون سائق، وبدأ بنقل الركاب.
وأوضحت المؤسسة الروسية أن هذا القطار يقود نفسه بنفسه، لكن السائق موجود في المقصورة للتحكم في الأبواب وفتحها وإغلاقها أثناء صعود الركاب ونزولهم، هذا ما يسمى بالمستوى الثالث من الأتمتة.
والتقى الصحفيون وركاب الرحلة الأولى لقطار"لاستوتشكا"، اليوم الأربعاء، في إحدى محطات مترو موسكو الدائري. وتوقف القطار ذاتيا عندما وصل إلى المحطة، وبعد أن صعد الركاب أغلق السائق الأبواب، وانطلق القطار من تلقاء ذاته.
وذكرت السكك الحديدية الروسية أن المستوى التالي من الأتمتة، الرابع، هو قطار دون تواجد شخص في مقصورة التحكم. ومن المقرر إطلاق مثل هذه القطارات في عام 2026.