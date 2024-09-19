https://sarabic.ae/20240919/رصد-دب-يسير-على-قدمين-في-مشهد-نادر-فيديو-1092906766.html
رصد دب "يسير على قدمين" في مشهد نادر... فيديو
رصد دب "يسير على قدمين" في مشهد نادر... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبا لدب "تغلب على كل الصعاب"، وتجوّل في الغابات في ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، وهو على ساقيه الخلفيتين، في... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T17:01+0000
2024-09-19T17:01+0000
2024-09-19T17:01+0000
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لكن تبيّن أن الفيديو حقيقي بالفعل، ويرجع السبب وراء طريقة سير الدب الفريدة من نوعها، هو إصابته بعيب خلقي غريب، تركه بزوج من النتوءات الأمامية.وتم رصد الوحش الثنائي الأرجل، الأسبوع الماضي، من قبل صياد يدعى، كيرك برايس، الذي قام بتثبيت كاميرات المراقبة في جبال الآبالاش جنوب غربي ولاية فرجينيا الغربية.وقال برايس في تصريحات صحفية، إن الدب "مراوغ للغاية، ونادرا ما يتم رصده".
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
رصد دب "يسير على قدمين" في مشهد نادر... فيديو
تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبا لدب "تغلب على كل الصعاب"، وتجوّل في الغابات في ولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، وهو على ساقيه الخلفيتين، في مشهد نادر الحدوث لحيوان من ذوي الأربع، ما أثار الشكوك في أن المقطع المصور مفبرك.
لكن تبيّن أن الفيديو حقيقي بالفعل، ويرجع السبب وراء طريقة سير الدب
الفريدة من نوعها، هو إصابته بعيب خلقي غريب، تركه بزوج من النتوءات الأمامية.
وتم رصد الوحش الثنائي الأرجل، الأسبوع الماضي، من قبل صياد يدعى، كيرك برايس، الذي قام بتثبيت كاميرات المراقبة
في جبال الآبالاش جنوب غربي ولاية فرجينيا الغربية.
وقال برايس في تصريحات صحفية، إن الدب "مراوغ للغاية، ونادرا ما يتم رصده".