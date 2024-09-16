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رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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الإنسان والثقافة
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قوانين الاقتصاد
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https://sarabic.ae/20240916/دب-يفاجئ-رجلا-دخل-إلى-جحره-في-مشهد-مرعب-فيديو-1092765774.html
دب يفاجئ رجلا دخل إلى جحره في مشهد مرعب... فيديو
دب يفاجئ رجلا دخل إلى جحره في مشهد مرعب... فيديو
سبوتنيك عربي
قام "يوتيوبر" صربي شهير بمغامرة غريبة حينما دخل إلى جحر دب، ليجد نفسه وجها لوجه مع دب بني ضخم. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T11:07+0000
2024-09-16T11:07+0000
مجتمع
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وأظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها الـ"يوتيوبر"، حيث يظهر في الفيديو وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، في وقت يحاول الحيوان المفترس قياس حجمه، على ما يبدو، مقارنة بفتحة الكهف الصغير.وفي مقطع آخر أيضا، يظهر يانكوفيتش وهو يصعد إلى أعلى شجرة، بينما كانت بعض الدببة تتجول في المكان، مع محاولة أحد الدببة هز الشجرة بينما ينظر إلى يانكوفيتش.ولم يكشف يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف الذي وضع نفسه فيه، وذلك في فيديو حمل عنوان "على حافة الحياة"، حيث حصد عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره أمس الأحد.
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نادي الفيديو, صربيا
نادي الفيديو, صربيا

دب يفاجئ رجلا دخل إلى جحره في مشهد مرعب... فيديو

11:07 GMT 16.09.2024
© x/Tibortibor15مشاهد متداولة لدخول دب إلى حجره خلال تواجد رجل في الداخل
مشاهد متداولة لدخول دب إلى حجره خلال تواجد رجل في الداخل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© x/Tibortibor15
تابعنا عبر
قام "يوتيوبر" صربي شهير بمغامرة غريبة حينما دخل إلى جحر دب، ليجد نفسه وجها لوجه مع دب بني ضخم.
وأظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها الـ"يوتيوبر"، حيث يظهر في الفيديو وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، في وقت يحاول الحيوان المفترس قياس حجمه، على ما يبدو، مقارنة بفتحة الكهف الصغير.

وقام الدب ببعض الخطوات نحو الجحر ثم غادره، ليتمكن الـ"يوتيوبر"ستيفان يانكوفيتش، من الخروج منه بسرعة، ويظهر الدب في مقطع آخر وهو يشم رأس الشاب وهاتفه.

وفي مقطع آخر أيضا، يظهر يانكوفيتش وهو يصعد إلى أعلى شجرة، بينما كانت بعض الدببة تتجول في المكان، مع محاولة أحد الدببة هز الشجرة بينما ينظر إلى يانكوفيتش.
ولم يكشف يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف الذي وضع نفسه فيه، وذلك في فيديو حمل عنوان "على حافة الحياة"، حيث حصد عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره أمس الأحد.
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