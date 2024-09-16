دب يفاجئ رجلا دخل إلى جحره في مشهد مرعب... فيديو
© x/Tibortibor15مشاهد متداولة لدخول دب إلى حجره خلال تواجد رجل في الداخل
© x/Tibortibor15
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قام "يوتيوبر" صربي شهير بمغامرة غريبة حينما دخل إلى جحر دب، ليجد نفسه وجها لوجه مع دب بني ضخم.
وأظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها الـ"يوتيوبر"، حيث يظهر في الفيديو وهو جالس داخل جحر دب وينظر إليه، في وقت يحاول الحيوان المفترس قياس حجمه، على ما يبدو، مقارنة بفتحة الكهف الصغير.
"On the edge of life."— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2024
Popular Serbian video blogger Stefan Janković published a video online where he somehow ended up in a bear's cave. In the second video, he is already on a tree with 2 bears underneath.
He did not explain how he got into such a situation, but he called… pic.twitter.com/sX0D3d6e5D
وقام الدب ببعض الخطوات نحو الجحر ثم غادره، ليتمكن الـ"يوتيوبر"ستيفان يانكوفيتش، من الخروج منه بسرعة، ويظهر الدب في مقطع آخر وهو يشم رأس الشاب وهاتفه.
وفي مقطع آخر أيضا، يظهر يانكوفيتش وهو يصعد إلى أعلى شجرة، بينما كانت بعض الدببة تتجول في المكان، مع محاولة أحد الدببة هز الشجرة بينما ينظر إلى يانكوفيتش.
ولم يكشف يانكوفيتش كيف وصل إلى هذا الموقف الذي وضع نفسه فيه، وذلك في فيديو حمل عنوان "على حافة الحياة"، حيث حصد عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات من نشره أمس الأحد.