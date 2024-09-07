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لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة ترصد زلزال تركيا.. فيديو
لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة ترصد زلزال تركيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام تركية لقطات مرعبة سجلتها كاميرات مراقبة للحظات الأولى للزلزال، الذي ضرب منطقة بازارجيك في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم السبت. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T13:32+0000
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وضرب الزلزال بقوة 5.7 درجة وسط تركيا، صباح اليوم السبت.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "زلزالا بقوة 5 درجات وقع في الساعة 09:31 (+3 بتوقيت غرينتش) في مدينة كهرمان مرعش".وأضافت أن "مركز الزلزال كان في قضاء بازارجيك في الولاية".وأشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لم ترد أنباء عن خسائر ناجمة عن الزلزال.
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة ترصد زلزال تركيا.. فيديو

13:32 GMT 07.09.2024
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
© AP Photo / Mustafa Karali
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نشرت وسائل إعلام تركية لقطات مرعبة سجلتها كاميرات مراقبة للحظات الأولى للزلزال، الذي ضرب منطقة بازارجيك في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم السبت.
وضرب الزلزال بقوة 5.7 درجة وسط تركيا، صباح اليوم السبت.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "زلزالا بقوة 5 درجات وقع في الساعة 09:31 (+3 بتوقيت غرينتش) في مدينة كهرمان مرعش".
وأضافت أن "مركز الزلزال كان في قضاء بازارجيك في الولاية".
وأشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لم ترد أنباء عن خسائر ناجمة عن الزلزال.
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