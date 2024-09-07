لحظات مرعبة... كاميرات المراقبة ترصد زلزال تركيا.. فيديو
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
© AP Photo / Mustafa Karali
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نشرت وسائل إعلام تركية لقطات مرعبة سجلتها كاميرات مراقبة للحظات الأولى للزلزال، الذي ضرب منطقة بازارجيك في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، اليوم السبت.
وضرب الزلزال بقوة 5.7 درجة وسط تركيا، صباح اليوم السبت.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان عبر منصة "إكس"، إن "زلزالا بقوة 5 درجات وقع في الساعة 09:31 (+3 بتوقيت غرينتش) في مدينة كهرمان مرعش".
وأضافت أن "مركز الزلزال كان في قضاء بازارجيك في الولاية".
#DEPREM: Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde, saat 09.31’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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وأشار البيان إلى أن "الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض".
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لاحق، أنه لم ترد أنباء عن خسائر ناجمة عن الزلزال.