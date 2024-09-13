https://sarabic.ae/20240913/مشاهد-للحظة-اصطدام-قطار-بشاحنة-تحمل-مدفعا-ضخما-في-أمريكا-فيديو-1092670173.html
مشاهد للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في أمريكا... فيديو
مشاهد للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في أمريكا... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في الولايات المتحدة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T09:53+0000
2024-09-13T09:53+0000
2024-09-13T09:53+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام قطار في ولاية كارولينا الشمالية بشاحنة طويلة كانت تحمل على متنها مدفع هاوتزر من طراز "أم-109"، بينما كانت الشاحنة عالقة على السكة الحديدية المخصصة لعبور القطار.وكانت الشاحنة تقف على الطريق أمام حاجز سكة القطار، الذي جاء مسرعا واصطدم بمنتصف المقطورة والمدفع الذي تحمله، وقطعت خطوط السكة الحديدية. بدورها أكدت السلطات الأمريكية عدم تسجيل أي إصابات. مغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديوالرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
مشاهد للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في أمريكا... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اصطدام قطار بشاحنة تحمل مدفعا ضخما في الولايات المتحدة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اصطدام قطار في ولاية كارولينا الشمالية بشاحنة طويلة كانت تحمل على متنها مدفع هاوتزر من طراز "أم-109"، بينما كانت الشاحنة عالقة على السكة الحديدية المخصصة لعبور القطار.
وكانت الشاحنة تقف على الطريق أمام حاجز سكة القطار، الذي جاء مسرعا واصطدم بمنتصف المقطورة والمدفع الذي تحمله،
وقطعت خطوط السكة الحديدية. بدورها أكدت السلطات الأمريكية عدم تسجيل أي إصابات.