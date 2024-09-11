https://sarabic.ae/20240911/اصطدام-طائرتين-أمريكيتين-وانفصال-ذيل-إحداهما-فيديو--1092613932.html
اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو
اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاصطدام طائرتين لنقل الركاب في أحد المطارات الأمريكية. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T14:13+0000
2024-09-11T14:13+0000
2024-09-11T14:26+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/90/1022349039_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_98f977f7595ed5f1812fe03c95c059e6.jpg
ويظهر الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام طائرتين تابعتين لشركة "دلتا" الأمريكية على مدرج في مطار "هارتسفيلد جاكسون" الدولي المزدحم، في ولاية أتلانتا. وقال المتحدث باسم الشركة، أنتوني بلاك، إن جناح طائرة "إيرباص إيه 350" التي كانت تتحرك، علق بذيل طائرة متوقفة من طراز "سي آر جيه 900"، مما أدى إلى تحطمه وانفصاله عن جسم الطائرة.وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في الحادث، وذكرت في بيان لها أن الطائرة الأولى كانت متجهة إلى طوكيو، بينما كانت الثانية تستعد للإقلاع إلى لويزيانا في رحلة داخلية.دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديوبفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/90/1022349039_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_16643f1008f26b86b1544d462eb88a8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو
14:13 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 11.09.2024)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاصطدام طائرتين لنقل الركاب في أحد المطارات الأمريكية.
ويظهر الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام طائرتين تابعتين لشركة "دلتا" الأمريكية على مدرج في مطار "هارتسفيلد جاكسون" الدولي المزدحم، في ولاية أتلانتا.
وقال المتحدث باسم الشركة، أنتوني بلاك، إن جناح طائرة "إيرباص إيه 350" التي كانت تتحرك،
علق بذيل طائرة متوقفة من طراز "سي آر جيه 900"، مما أدى إلى تحطمه وانفصاله عن جسم الطائرة.
وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
تحقيقا في الحادث، وذكرت في بيان لها أن الطائرة الأولى كانت متجهة إلى طوكيو، بينما كانت الثانية تستعد للإقلاع إلى لويزيانا في رحلة داخلية.