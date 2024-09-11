اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240911/اصطدام-طائرتين-أمريكيتين-وانفصال-ذيل-إحداهما-فيديو--1092613932.html
اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو
اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاصطدام طائرتين لنقل الركاب في أحد المطارات الأمريكية. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T14:13+0000
2024-09-11T14:26+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/90/1022349039_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_98f977f7595ed5f1812fe03c95c059e6.jpg
ويظهر الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام طائرتين تابعتين لشركة "دلتا" الأمريكية على مدرج في مطار "هارتسفيلد جاكسون" الدولي المزدحم، في ولاية أتلانتا. وقال المتحدث باسم الشركة، أنتوني بلاك، إن جناح طائرة "إيرباص إيه 350" التي كانت تتحرك، علق بذيل طائرة متوقفة من طراز "سي آر جيه 900"، مما أدى إلى تحطمه وانفصاله عن جسم الطائرة.وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في الحادث، وذكرت في بيان لها أن الطائرة الأولى كانت متجهة إلى طوكيو، بينما كانت الثانية تستعد للإقلاع إلى لويزيانا في رحلة داخلية.دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديوبفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102234/90/1022349039_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_16643f1008f26b86b1544d462eb88a8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

اصطدام طائرتين أمريكيتين وانفصال ذيل إحداهما... فيديو

14:13 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 14:26 GMT 11.09.2024)
© RIA Novostiطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© RIA Novosti
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاصطدام طائرتين لنقل الركاب في أحد المطارات الأمريكية.
ويظهر الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام طائرتين تابعتين لشركة "دلتا" الأمريكية على مدرج في مطار "هارتسفيلد جاكسون" الدولي المزدحم، في ولاية أتلانتا.
وقال المتحدث باسم الشركة، أنتوني بلاك، إن جناح طائرة "إيرباص إيه 350" التي كانت تتحرك، علق بذيل طائرة متوقفة من طراز "سي آر جيه 900"، مما أدى إلى تحطمه وانفصاله عن جسم الطائرة.
وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقا في الحادث، وذكرت في بيان لها أن الطائرة الأولى كانت متجهة إلى طوكيو، بينما كانت الثانية تستعد للإقلاع إلى لويزيانا في رحلة داخلية.
دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديو
بفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала