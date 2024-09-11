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الجيش الروسي يضرب القوات الأوكرانية داخل 18 منطقة في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20240911/دولة-عربية-على-موعد-مع-ثاني-أطول-برج-في-العالم-فيديو-1092605963.html
دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديو
دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2024، عن اعتزامها بناء أطول ثاني ناطحة سحاب في العالم في مدينة دبي. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T09:48+0000
2024-09-11T09:48+0000
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وذكرت وسائل إعلام متخصصة بالإعمار أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلاد، لافتةً إلى أن ناطحة السحاب الجديدة ستكون على ارتفاع نحو 725 مترًا وينتهي العمل عليها بحلول عام 2028.وسمى المعنيون عن المشروع ناطحة السحاب الجديدة بـ"برج عزيزي"، وذلك نظرا لارتباطها باسم الشركة المسؤولة عن المشروع "عزيزي للتطوير العقاري".وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الارتفاع المعلن سيضع ناطحة السحاب الجديدة في المركز الثاني في العالم بعد برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا. ومع ذلك، إذا تم بناء ناطحة سحاب برج جدة التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا في المملكة العربية السعودية، فإن كلا المبنيين في الإمارات العربية المتحدة سيندرجان في تصنيف المباني الشاهقة.وسيحصل برج عزيزي على واجهة زجاجية مكونة من العديد من الأشكال المستطيلة. وسيضم فندقا بسبع نجوم، بالإضافة إلى شقق خاصة ضخمة.ويوجد داخل البرج المكون من 131 طابقا أطول مطعم وملهى ليلي. بالإضافة إلى منصة مراقبة في أعلى البرج.كما من المخطط أن يحتوي البرج على مراكز صحية، وحمامات سباحة، ودور السينما، وصالات رياضية.
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديو

09:48 GMT 11.09.2024
© Photo / unsplash/HFNY4برج "لوت وورلد" في سيول
برج لوت وورلد في سيول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo / unsplash/HFNY4
تابعنا عبر
كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2024، عن اعتزامها بناء أطول ثاني ناطحة سحاب في العالم في مدينة دبي.
وذكرت وسائل إعلام متخصصة بالإعمار أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلاد، لافتةً إلى أن ناطحة السحاب الجديدة ستكون على ارتفاع نحو 725 مترًا وينتهي العمل عليها بحلول عام 2028.
وسمى المعنيون عن المشروع ناطحة السحاب الجديدة بـ"برج عزيزي"، وذلك نظرا لارتباطها باسم الشركة المسؤولة عن المشروع "عزيزي للتطوير العقاري".
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الارتفاع المعلن سيضع ناطحة السحاب الجديدة في المركز الثاني في العالم بعد برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا. ومع ذلك، إذا تم بناء ناطحة سحاب برج جدة التي يبلغ طولها كيلومترا واحدا في المملكة العربية السعودية، فإن كلا المبنيين في الإمارات العربية المتحدة سيندرجان في تصنيف المباني الشاهقة.
وسيحصل برج عزيزي على واجهة زجاجية مكونة من العديد من الأشكال المستطيلة. وسيضم فندقا بسبع نجوم، بالإضافة إلى شقق خاصة ضخمة.
ويوجد داخل البرج المكون من 131 طابقا أطول مطعم وملهى ليلي. بالإضافة إلى منصة مراقبة في أعلى البرج.
كما من المخطط أن يحتوي البرج على مراكز صحية، وحمامات سباحة، ودور السينما، وصالات رياضية.
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