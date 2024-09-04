https://sarabic.ae/20240904/مقاتلة-سعودية-تنفذ-حركة-الطيران-اللولبي-العمودي-أمام-الرئيس-المصري-فيديو---1092391337.html
مقاتلة سعودية تنفذ حركة "الطيران اللولبي" العمودي أمام الرئيس المصري... فيديو
مقاتلة سعودية تنفذ حركة "الطيران اللولبي" العمودي أمام الرئيس المصري... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتلة سعودية تقوم بمناورة مبهرة أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في معرض مصر الدولي للطيران... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T14:35+0000
2024-09-04T14:35+0000
2024-09-04T14:35+0000
رصد عسكري
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_ec1fba85eae974adee293ba89e587c1a.jpg
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام طائرة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، بمناورة قتالية لفتت أنظار الجمهور، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.وعلقت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على المناورة، على صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "عرض جوي منفرد للطائرة السعودية "تايفون" خلال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء".ويشارك في المعرض أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102297/15/1022971528_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_896923a47e21b0d27d1aea9de220942a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو
مقاتلة سعودية تنفذ حركة "الطيران اللولبي" العمودي أمام الرئيس المصري... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتلة سعودية تقوم بمناورة مبهرة أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام طائرة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، بمناورة قتالية لفتت أنظار الجمهور، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وعلقت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على المناورة،
على صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "عرض جوي منفرد للطائرة السعودية "تايفون" خلال معرض مصر الدولي للطيران والفضاء".
ويشارك في المعرض أكثر من 100 دولة إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.