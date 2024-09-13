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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240913/مغن-أمريكي-شهير-ينقذ-سيدة-حاولت-الانتحار-في-اللحظة-الأخيرة-فيديو----1092661681.html
مغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديو
مغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الروك الأمريكي، جون بون جوفي، وهو ينقذ سيدة حاولت الانتحار من فوق جسر في الولايات المتحدة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T07:23+0000
2024-09-13T07:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويظهر الفيديو المتناقل قيام مغني الروك الأمريكي، جون بون جوفي، بإنقاذ امرأة كانت تقف على حافة جسر في ناشفيل، جنوبي الولايات المتحدة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.ووقعت الحادثة عندما كان نجم الروك يصوّر مقطع فيديو، أثناء تجوله ليلا فوق جسر جون سيغنثالر للمشاة، عندما رصد سيدة ترتدي قميصا أزرق تقف على حافة الجسر، على الجانب غير الآمن من حاجز الحماية.وكان النجم المشهور خصوصا بأغنية "إتس ماي لايف"، قد أقنع السيدة بالنزول من على حافة الجسر فوق نهر كمبرلاند لتصبح بأمان.الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديومواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

مغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديو

07:23 GMT 13.09.2024
© Photo / Xصورة لمغني الروك الأميركي، جون بون جوفي، أثناء إنقاذه سيدة حاولت الانتحار
صورة لمغني الروك الأميركي، جون بون جوفي، أثناء إنقاذه سيدة حاولت الانتحار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الروك الأمريكي، جون بون جوفي، وهو ينقذ سيدة حاولت الانتحار من فوق جسر في الولايات المتحدة.
ويظهر الفيديو المتناقل قيام مغني الروك الأمريكي، جون بون جوفي، بإنقاذ امرأة كانت تقف على حافة جسر في ناشفيل، جنوبي الولايات المتحدة، حسب ما أفادت السلطات المحلية.
ووقعت الحادثة عندما كان نجم الروك يصوّر مقطع فيديو، أثناء تجوله ليلا فوق جسر جون سيغنثالر للمشاة، عندما رصد سيدة ترتدي قميصا أزرق تقف على حافة الجسر، على الجانب غير الآمن من حاجز الحماية.
وكان النجم المشهور خصوصا بأغنية "إتس ماي لايف"، قد أقنع السيدة بالنزول من على حافة الجسر فوق نهر كمبرلاند لتصبح بأمان.
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
مواطنون في مواجهة إعصار "ياغي" والفاصل بوابة بناء... فيديو
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