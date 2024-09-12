الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو

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البرنامج الصباحي
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
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150 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
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الإنسان والثقافة
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
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17:34 GMT
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https://sarabic.ae/20240912/الرئيس-بايدن-يرتدي-قبعة-حمراء-تحمل-اسم-ترامب-فيديو--1092643665.html
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم دونالد ترامب. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:35+0000
2024-09-12T13:35+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديوبفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو

13:35 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم دونالد ترامب.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.
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