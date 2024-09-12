https://sarabic.ae/20240912/الرئيس-بايدن-يرتدي-قبعة-حمراء-تحمل-اسم-ترامب-فيديو--1092643665.html
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم دونالد ترامب. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:35+0000
2024-09-12T13:35+0000
2024-09-12T13:35+0000
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أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.دولة عربية على موعد مع ثاني أطول برج في العالم... فيديوبفنجان من القهوة.. روبوت يستقبل الزوار في السعودية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس بايدن يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم ترامب... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم دونالد ترامب.
أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهو يرتدي قبعة حمراء تحمل اسم المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب.
ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن نيته الانسحاب من السباق الرئاسي
، لعام 2024، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وأيد نائبته، الرئيس كامالا هاريس، كمرشحة بديلة عنه.