https://sarabic.ae/20240819/أسوأ-موقف-قد-يمر-به-رجل-أمام-الجمهور-فيديو-1091899582.html
أسوأ موقف قد يمر به رجل أمام الجمهور... فيديو
أسوأ موقف قد يمر به رجل أمام الجمهور... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة أوقعت الطعام على رجل أثناء تقدمه للزواج من صديقته، خلال مباراة لكرة القدم. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T14:47+0000
2024-08-19T14:47+0000
2024-08-19T14:47+0000
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ويُظهر الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يعرض الزواج على صديقته عندما ظهرت صورتهم على الشاشة الكبيرة في ملعب مباراة جمعت بين فريقي لوس أنجلوس "رامس" و"تشارجر".واعتبر مشجعو اتحاد كرة القدم الأمريكي أن الحادث "متعمد"، هدفه السخرية من مشجعي فريق "رامس"، حيث كانت المباراة على أرض فريق "تشارجر"."مطاردة من نوع آخر"... رجال الأمن يطاردون خنزيرا بريا داخل محطة للسكك الحديدية في الصين... فيديو"البحيرة الوردية"... مشهد غريب يرسمه البجع في لوحة طبيعية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, دوري كرة القدم الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, دوري كرة القدم الأمريكية
أسوأ موقف قد يمر به رجل أمام الجمهور... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة أوقعت الطعام على رجل أثناء تقدمه للزواج من صديقته، خلال مباراة لكرة القدم.
ويُظهر الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يعرض الزواج على صديقته عندما ظهرت صورتهم على الشاشة الكبيرة في ملعب مباراة جمعت بين فريقي لوس أنجلوس "رامس" و"تشارجر".
واعتبر مشجعو اتحاد كرة القدم الأمريكي
أن الحادث "متعمد"، هدفه السخرية من مشجعي فريق "رامس"، حيث كانت المباراة على أرض فريق "تشارجر".