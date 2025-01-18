https://sarabic.ae/20250118/بدقيقة-طالب-صيني-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-برياضة-القفز-بالحبل-فيديو----1096903251.html
"بدقيقة".. طالب صيني يسجل رقما قياسيا عالميا برياضة "القفز بالحبل".. فيديو
"بدقيقة".. طالب صيني يسجل رقما قياسيا عالميا برياضة "القفز بالحبل".. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب صيني، حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في رياضة "القفز بالحبل". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T11:44+0000
2025-01-18T11:44+0000
2025-01-18T11:44+0000
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ويُظهر الفيديو، الذي تم تداوله، طالبا صينيا يبلغ من العمر 23 عاما، وهو يسجل رقما قياسيا عالميا في لعبة "القفز بالحبل" في دقيقة واحدة.وتمكّن الطالب من القفز 388 مرة، أي أنه قام بأكثر من 6 قفزات في الثانية. ودخل الطالب الصيني بهذا الرقم في سجل "غينيس" للأرقام القياسية.راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديوسيارة ذاتية القيادة تدور حول نفسها بدلا من توصيل راكب إلى المطار.. فيديو
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"بدقيقة".. طالب صيني يسجل رقما قياسيا عالميا برياضة "القفز بالحبل".. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب صيني، حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في رياضة "القفز بالحبل".
ويُظهر الفيديو، الذي تم تداوله، طالبا صينيا يبلغ من العمر 23 عاما، وهو يسجل رقما قياسيا عالميا في لعبة "القفز بالحبل" في دقيقة واحدة.
وتمكّن الطالب من القفز 388 مرة، أي أنه قام بأكثر من 6 قفزات في الثانية. ودخل الطالب الصيني بهذا الرقم في سجل "غينيس" للأرقام القياسية.