راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو

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البرنامج الصباحي
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8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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29 د
صدى الحياة
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مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:25 GMT
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250117/راكب-أمواج-يستعرض-مهاراته-أثناء-فيضان-أحد-الأنهار-فيديو-1096856637.html
راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو
راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج حوّل فيضان نهر دوسي إلى عرض رياضي مذهل في البرازيل. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:10+0000
2025-01-17T07:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار البرازيل
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف نجح راكب أمواج في لفت الأنظار بعد أن استغل فيضان نهر دوسي بمدينة جوفيرنادور فالاداريس البرازيلية، لتنفيذ حركات استعراضية جريئة باستخدام لوح التزلج.وأوضح الرياضي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدفه هو اختبار أداء الألواح المختلفة في مواجهة تغييرات حجم وشكل الأمواج التي تسببها زيادة منسوب المياه في النهر.راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديوشاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل

راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو

07:10 GMT 17.01.2025
© Photo / Xصورة لراكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان نهر في البرازيل
صورة لراكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان نهر في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج حوّل فيضان نهر دوسي إلى عرض رياضي مذهل في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف نجح راكب أمواج في لفت الأنظار بعد أن استغل فيضان نهر دوسي بمدينة جوفيرنادور فالاداريس البرازيلية، لتنفيذ حركات استعراضية جريئة باستخدام لوح التزلج.
وأوضح الرياضي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدفه هو اختبار أداء الألواح المختلفة في مواجهة تغييرات حجم وشكل الأمواج التي تسببها زيادة منسوب المياه في النهر.
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
شاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
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