https://sarabic.ae/20250117/راكب-أمواج-يستعرض-مهاراته-أثناء-فيضان-أحد-الأنهار-فيديو-1096856637.html
راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو
راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج حوّل فيضان نهر دوسي إلى عرض رياضي مذهل في البرازيل. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T07:10+0000
2025-01-17T07:10+0000
2025-01-17T07:10+0000
مجتمع
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أخبار البرازيل
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف نجح راكب أمواج في لفت الأنظار بعد أن استغل فيضان نهر دوسي بمدينة جوفيرنادور فالاداريس البرازيلية، لتنفيذ حركات استعراضية جريئة باستخدام لوح التزلج.وأوضح الرياضي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدفه هو اختبار أداء الألواح المختلفة في مواجهة تغييرات حجم وشكل الأمواج التي تسببها زيادة منسوب المياه في النهر.راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديوشاب عربي يضحي بنفسه لإنقاذ طفل في مشهد بطولي... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل
راكب أمواج يستعرض مهاراته أثناء فيضان أحد الأنهار... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لراكب أمواج حوّل فيضان نهر دوسي إلى عرض رياضي مذهل في البرازيل.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف نجح راكب أمواج في لفت الأنظار بعد أن استغل فيضان نهر دوسي بمدينة جوفيرنادور فالاداريس البرازيلية، لتنفيذ حركات استعراضية جريئة باستخدام لوح التزلج.
وأوضح الرياضي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هدفه هو اختبار أداء الألواح
المختلفة في مواجهة تغييرات حجم وشكل الأمواج التي تسببها زيادة منسوب المياه في النهر.